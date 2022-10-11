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11/10/2022 07:53

《國企紅籌》廣汽集團（０２２３８）９月汽車銷量升４４％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公布，９月汽
車銷量約２３﹒７２萬輛，同比增長４４﹒３２％，首９個月累計銷量約１８２﹒５萬輛，同比
增長２２﹒１８％。
　　該集團指，９月汽車產量約２２﹒８１萬輛，同比增長４１﹒５２％，首９個月累計產量約
１８３﹒２６萬輛，同比增長２６﹒９４％。（ｗｈ）

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