【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒９５億元，買理想沽李寧

《經濟通通訊社１１日專訊》昨日（１０日）恒指低開２９０點，報１７４４９點。最高跌
２９０點報１７４４９點，最低跌５６５點報１７１７４點。恒指收報１７２１６點，跌５２３
點或２﹒９５％。
北水全日淨流入３﹒９５億元，減少９３﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是理想汽車
（０２０１５）、中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是李
寧（０２３３１）、美團（０３６９０）、恒生中國企業（０２８２８）。
主板成交９５１﹒０５億元增加６６﹒８％。其中港股通成交２４３﹒９億元，佔總成交
２５﹒７％。
＊內地國慶長假旅遊消費表現不濟＊
內地國慶長假期間多地疫情再度升溫，旅遊和消費表現不濟，出遊人次同比減１８％，旅遊
收入跌２６％，大摩指國慶假期旅客人數跌幅較中秋假期更大，中金則指受累疫情反彈及樓市下
行，內地消費表現偏弱。
理想汽車跌３﹒５３％報７７﹒８元，北水淨買入３﹒１億元；中國移動跌０﹒３％報
５０﹒２５元，北水淨買入２﹒１億元；騰訊控股跌２﹒５１％報２６３﹒８元，北水淨買入
１﹒５億元。
李寧跌８﹒８３％報６０﹒９元，北水淨賣出３﹒２億元；美團跌６﹒７１％報１６１﹒３
元，北水淨賣出２﹒８億元；恒生中國企業跌３﹒１５％報５９﹒５６元，北水淨賣出２﹒８億
元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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理想汽車 （０２０１５） ３﹒１４
中國移動 （００９４１） ２﹒０９
騰訊控股 （００７００） １﹒５２
中國平安 （０２３１８） １﹒１９
藥明生物 （０２２６９） ０﹒０１
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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李寧 （０２３３１） －３﹒１８
美團 （０３６９０） －２﹒８４
恒生中國企業 （０２８２８） －２﹒７８
中芯國際 （００９８１） －２﹒０８
香港交易所 （００３８８） －１﹒６８
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