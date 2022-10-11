《日入而息》李家超指０＋３後輸入個案增，恒指四連跌創１１年低

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李家超稱實施０＋３後入境人數上升，須留意不確定性；李家超稱２３條立法須避免漏洞，法律

研究要充分全面

據報匯控（００００５）將於未來數年增加併購活動，並按買家步伐出售更多資產；匯豐中國於

成都和杭州正式啟動全球私人銀行業務

據報倫敦高院批准兩家對沖基金控告ＬＭＥ暫停鎳市違規

測量師學會倡放寬祖堂地出售門檻，精簡土地審核程序；現為適當時候審視樓市減辣

政府暫緩拒絕接納疑濫發免針紙，直至法院進一步指示

梁振英稱０＋０非吸引外商全部因素，須消除政治誤解

梁栢賢料本月內公布「０＋０」，確診數目並不重要

本港新增４６５６宗確診，再多９名患者離世

穆迪撤銷恒大及佳兆業集團評級，因信息不足

佳兆業（０１６３８）首三季交付９０００餘套房，持續落實保交付

傳信託產品未能兌付，中駿（０１９６６）稱有足夠資產支撐

市監局發布規範市場監督管理行政處罰裁量權指導意見

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日低收３８４點報１６８３２，科指低收１２０點報３２７８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬指升０﹒２％未破三千成交再回落，半導體地產拖累

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元可能要下試０﹒９６４０

歐元最新報０﹒９６９３╱９６，日圓最新報１４５﹒７３╱７６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＢＯＳＳ直聘母企擬港美雙重主要上市

小鵬匯天飛行汽車在杜拜完成海外首次公開飛行

京東眾籌暫停運營，市傳京東金融１０月底將停止轉帳服務

保誠（０２３７８）與Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｌｏｕｄ建立戰略合作夥伴關係

據報匯控（００００５）將於未來數年增加併購活動，並按買家步伐出售更多資產；匯豐中國於

成都和杭州正式啟動全球私人銀行業務

長江集團連續１９年最多成員獲頒「商界展關懷」標誌

裕元集團（００５５１）９月綜合經營收益按年增３７﹒４％

舜宇（０２３８２）９月手機鏡頭出貨量按年跌２８％

江山控股（００２９５）太陽能發電站首九月總發電量按年跌１﹒４％

騰訊（００７００）膺全球手遊發行商收入排名首位；今回購１３７萬股，涉３﹒５２億元

中播數據（００４７１）子公司開始交付實時智能汽車識別充電解決方案

港交所（００３８８）歐冠昇稱續保持國際領先交易所地位，香港超級聯繫人地位將更重要

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中廣核電力（０１８１６）首三季發電量按年下降３﹒９７％

龍源電力（００９１６）９月發電量按年增２４％至５１４萬兆瓦時

綠地香港（００３３７）首九個月合約銷售按年跌５７﹒４％

遠洋集團（０３３７７）９月協議銷售額按年跌５０﹒２％

華新水泥（０６６５５）斥４４﹒８億元人民幣投得石灰岩礦採礦權

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

據報恒大（０３３３３）許家印家族擬售英國倫敦豪宅

雅居樂集團（０３３８３）９月預售金額按年跌６５％

新力控股集團（０２１０３）９月合同銷售額按年跌８８﹒８％

祥生控股集團（０２５９９）９月總合約銷售額按年跌７６﹒８％

中國利郎（０１２３４）第三季產品零售額按年錄低單位數增長

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

據報上海面臨用水荒，水庫受鹹潮入侵暫停供水

上海多區招聘社區防控專崗人員８６３名，合同期２年

免徵車輛購置稅車目錄公布，特斯拉、比亞迪車型在列

深圳支持芯片發展，計劃設立市級集成電路產業投資基金

統計局表示十年間中國居民人均可支配收入增７８％

官媒表示資本市場吸金遇挑戰，支持更多硬科技企業上市

人行表示進一步建設完善覆蓋全社會的徵信體系；人行續２０億逆回購利率持平，收水６００億

元

北京首批畢業生公寓試點近１千間房源已全面入住

英情報機構高官表示中國或利用數字人民幣逃避未來制裁

上海發布２５條新措施推進高端製造業發展

下限放寬後多地下調首套房貸款利率，低至３﹒７％

內地至少１９城發放購房消費券，提振樓市及消費市場

９月４２家中國手遊商合計吸金１８﹒８億美元，騰訊、網易列冠亞

市監局發布規範市場監督管理行政處罰裁量權指導意見

東方電氣旗下東方鍋爐電站服務事業部總經理譚斌被查

瑞銀期貨完成ＱＦＩＩ首單國內商品期貨交易

鹿龜酒檢出毒菌和酵母超標，海南椰島稱或因原料受污

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收挫４％近２年低，受累美國新禁令台積電瀉８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李家超稱２３條立法須避免漏洞，法律研究要充分全面

張炳良稱反修例示威及疫情拉開香港與新加坡距離

理大非法集結衝突，４人判囚１４至１８個月

廉署起訴香港永明金融前保險代理涉嫌詐騙佣金７５萬元

據報倫敦高院批准兩家對沖基金控告ＬＭＥ暫停鎳市違規

鄒幸彤就煽惑集結罪成提上訴，法官押後至聖誕節前裁決

文化體育及旅遊局副秘書長率團訪問芬蘭及意大利

梁振英稱０＋０非吸引外商全部因素，須消除政治誤解

何啟明稱新措施將助單親及雙老家庭，擬簡化職津手續

深股通額度全日用２１億元；滬股通全日流出１５億元，外資淨流出１２﹒５億元

地建會龍漢標稱政府應審視辣招是否已過時

人力資源管理學會促港府擴本地人才庫及縮減人才缺口

據報下周公布０＋０機會渺茫，但無損港府規劃復常

測量師學會倡放寬祖堂地出售門檻，精簡土地審核程序；現為適當時候審視樓市減辣

工銀亞洲定存４﹒１厘勝銀債，華僑永亨１２個月４厘

「創科創投基金」新增五個共同投資夥伴

「青年藝遊故宮計劃」啟動，每年贊助中小學校５萬張博物館門票

瑞銀期貨完成ＱＦＩＩ及ＲＱＦＩＩ首單中國國內商品期貨交易

世邦魏理仕料明年底本港甲廈空置率升至１５﹒６％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

俄軍連續兩日空襲烏克蘭，中方表示對當前局勢感到擔憂

烏克蘭連續第２日遭到俄軍空襲，全國發出防空警報

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《內房困局》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

５８集團回應房產業務部門裁員：消息不實

保利發展擬發今年第二期短融債，涉資２５億元人民幣

報道指中駿世茂旗下１６億元人民幣信託品未能兌付

多隻中資地產債下跌，旭輝、世茂領跌觸發停牌

旭輝控股多隻債券價格走低，２１旭輝０２盤中跌停

碧桂園（０２００７）１１億售廣州國際金融城項目並非「割肉」

佳兆業（０１６３８）首三季交付９０００餘套房，持續落實保交付

傳信託產品未能兌付，中駿（０１９６６）稱有足夠資產支撐

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

南韓總統府官員表示北韓可能發起局部挑釁

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ再購買Ａｄｏｂｅ公司股票

ＩＭＦ及世界銀行警告全球經濟衰退風險上升

受美元走強及避險情緒影響，韓圜創兩周最大跌幅

新加坡將堅持貨幣緊縮政策

日本８月外國旅遊支出按年增長３９％

英國失業率意外降至１９７４年以來的最低水平

英國財政部和英倫銀行加強行動，安撫市場緊張情緒

西太平洋銀行表示澳洲消費者情緒極度悲觀

鐵路工會拒絕拜登支持的勞工協議，談判料陷入僵局

馬斯克聲稱推特命令舉報人銷毀證據

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

俄超級遊艇泊港，李家超稱必須按香港法律進行制裁

外電表示俄羅斯公司研轉向香港以規避西方制裁

美國務院警告香港勿為受制裁人士提供避風港

英機構指中國政府利用金融和科學實施管控，中方否認

西方國家鼓吹「脫勾斷鏈」，中方表示無法阻擋中國發展

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增４６５６宗確診，再多９名患者離世

上海昨日新增２８宗本土確診，社會面連續五日有新增

全國昨急增病例２０８９宗，官媒再挺清零政策

北京新增本土１３宗本土確診和１宗無症狀，涉四區

日本放寬自由行，香港快運額外增加航班以應需求

本港首現ＸＢＢ﹒１亞系個案，未來或成主流病毒株

李家超稱實施０＋３後入境人數上升，須留意不確定性

梁栢賢料本月內公布「０＋０」，確診數目並不重要

深圳首現ＢＦ﹒７，抵深者「三天三檢」多區臨時管控

何栢良稱ＸＢＢ﹒１暫不屬重點病毒，打齊針毋須擔心

崔俊明稱若引入雙價疫苗可先為長者及免疫力低者接種

市民挑戰免針紙失效決定，高院頒令暫緩執行

袁國勇團隊：噴鼻式新冠疫苗臨床試驗獲得關鍵數據

Ｅｘｐｅｄｉａ表示香港出境大阪航班搜尋量大增１１倍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

