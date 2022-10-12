《運籌帷幄－梁業豪》現階段中長線未宜貿然入市增持現貨

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

４２﹒５％，局勢則均屬顯著向淡。港股的表現繼續令投資者感到失望，好友大部分時間只作退

守，全無還攻之力。從低速的大市交投量來看，沽壓不算很大；現時港股最大的問題，為找不到

一個大幅回升後可企穩於高位的藉口。明顯地，港股依然處於易跌難升的階段，對利淡消息會作

出較大的反應。淡友大戶明知道港股的累積跌幅已經非常大，卻繼續向對手步步進迫。

作為中長線投資者，現階段只得無奈地多作退守，不應貿然入市增持現貨。本欄認為，大市

跌抵現水平後，已不宜清貨離場，但須不時按股票強弱勢的變化換馬，盡量令投資組合於大部分

時間持有最強勢的股票；待圖表形勢開始轉好後，才入市增持現貨。相信到時日線圖形勢已變得

向好或顯著向好，代表好友大戶較早前看好後市。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

