《專家之言－何志銘》受困內地疫情美加息俄烏戰火，市場氣氛審慎

《專家之言》內地最新公布９月服務業ＰＭＩ再次跌穿５０，反映經濟尚未回復景氣，市場

對經濟前景的憂慮揮之不去。內地疫情持續、美國繼續進取加息等，整個環球市場氣氛的確審慎

為首。另外，俄烏戰火又再急升溫，近日俄羅斯連接克里米亞的跨海大橋被炸後，俄烏戰事變得

更不明朗。



＊留意美國數據及二十大，內地措施出台也難救市＊



數據方面，留意本周三（１２日）及周四（１３日）美國公布的９月生產物價指數

（ＰＰＩ）、消費物價指數（ＣＰＩ）等數據，當然市場另一焦點為中共第２０次全國代表大會

（二十大）下周日（１６日）召開，市場現時仍在等待會否有刺激經濟政策出台。回至港股表現

方面，指數搞來搞去１７０００點又再穿，少做少錯唔做唔錯現金為王。即使內地有推動經濟措

施出台，相信股市或只能借勢炒上一兩日貨仔，因實體經濟表現始終欠佳，這是不改的事實所在

，料本周恒指將在１６３００至１７８００點運作。《獨立股評人 何志銘》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

