《盤後部署》觀望氛圍下恒指曾轉升２００點，比亞迪短線有望見底

《經濟通通訊社１２日專訊》美國公布９月份ＣＰＩ前，疊加中國二十大開幕在即，市場觀
望氣氛濃厚，恒指今早低開７４點。最新國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）下調２０２３年全球經濟
增長預期，由７月預估增長２﹒９％，下調至增長２﹒７％，拖累港股開市後跌勢加劇，銀行股
、地產股繼續捱沽。
內地《人民日報》連續第三日發文，強調堅持動態清零可持續且須堅持，指「躺贏不可能」
；消息令消費類股份延續跌勢，攜程（０９９６１）最多曾跌一成，百勝中國（０９９８７）曾
跌逾８％。
＊午後科技股、汽車股急抽＊
Ａ股市場早市同樣受壓，但午後科技股突然急升帶動滬深股市反彈，受打壓半導體板塊再度
出現愈壓愈升集體反彈，拉動上證綜指收復３０００點。港股科技股跟隨造好，下午１點半有買
盤流入，京東（０９６１８）、美團（０３６９０）及騰訊（００７００）等重磅股扭轉數日跌
勢轉升，帶動恒指同步轉升最多逾２００點。
此外，汽車板塊同樣抽頭造好，午後中國宏橋（０１３７８）率先調頭向上，最多曾升逾
５％為最佳表現藍籌，隨後比亞迪（０１２１１）、吉利（００１７５）及理想（０２０１５）
等跟隨造好，最終宏橋及比亞迪均ｖ形反彈收升逾３％位列藍籌升幅榜首。
然而恒指升２００點突破１７０００點後，即遇強勁沽壓，尾市急回，最終恒指收報
１６７０１，跌１３１點或跌０﹒７８％，主板成交１１２８﹒０２億元。國指收報５６９２，
跌３７點或跌０﹒６５％。科指收報３２６９，跌８點或０﹒２７％。
Ａ股成功維持午後升勢收市，上證綜合指數收報３０２５，升４５點或升１﹒５３％，成交
３０６８﹒７１億元人民幣。深證成份指數收報１０８３８，升２６０點或升２﹒４６％，成交
４０３３﹒４６億元人民幣。
＊二十大前車股先造好＊
恒指受觀望氣氛影響，進一步創年內新低１６４３８。午後受Ａ股科技板塊反彈帶動一度回
升，雖然最終仍以跌市收場，但目前日線圖上今日出現十字星形態，加上１４ＲＳＩ已跌至２９
，顯示已略為超賣，短線有可能會出現反彈。
今日午後彈勢曇花一現，主要受汽車股及科技股帶動。其中汽車股由零部件股宏橋帶起反彈
，二十大前車股先行反彈，難免令人聯想會否再有利好汽車或新能源車措施出台。個股方面比亞
迪收升逾３％為第二大升幅藍籌，股價本周於１８６元以上整固，今日以陽燭收市並創本周高位
１９９﹒５，短線走勢改善或有機會反彈。即使比亞迪仍有股神減持陰霾籠罩，但股神似乎亦不
急於在股價低水時沽貨，故現時低於２００元水平亦較為吸引，短線可博反彈。（ｈｃ）
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