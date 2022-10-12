  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/10/2022 09:13

【外圍經濟】日圓早盤再貶至２４年低位，南韓央行加息半厘

　　《經濟通通訊社１２日專訊》亞洲外匯市場持續受壓，美元兌日圓周三（１２日）早盤觸及
１４６﹒２３，再創１９９８年８月以來新高。
　　美元兌日圓周二（１１日）升至１４５﹒７８，令市場關注日本政府會否再度出手干預。日
本內閣官房長官松野博一重申，央行將密切關注匯市動向，並針對過度的外匯波動採取適當措施

　　另一方面，南韓央行宣布上調基準利率５０個基點至３厘，符合市場預期。（ｊｆ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章市場動向12/10/2022
Mouette全新多元資產管理平台結合亞太優勢 銳意打造國際級的資產管理旗艦
人氣文章財經熱話12/10/2022
【虛幣世界】聯儲局公布會議記錄前夕，加密貨幣市場平靜
人氣文章專訪11/10/2022
【專訪】陶冬：美元匯率飆升　困擾全球市場（有片）
人氣文章財經熱話11/10/2022
新東方審計底稿被指無法檢查　阿里京東騰訊遭大行唱淡　科技股下挫
人氣文章中國故事11/10/2022
《神州經脈》官媒連環發文撐動態清零　滬指收升未能重上三千關
人氣文章財經熱話11/10/2022
【經濟數據】重磅經濟數據陸續出爐　投資美股點算好？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金