【外圍經濟】日圓早盤再貶至２４年低位，南韓央行加息半厘

《經濟通通訊社１２日專訊》亞洲外匯市場持續受壓，美元兌日圓周三（１２日）早盤觸及
１４６﹒２３，再創１９９８年８月以來新高。
美元兌日圓周二（１１日）升至１４５﹒７８，令市場關注日本政府會否再度出手干預。日
本內閣官房長官松野博一重申，央行將密切關注匯市動向，並針對過度的外匯波動採取適當措施
。
另一方面，南韓央行宣布上調基準利率５０個基點至３厘，符合市場預期。（ｊｆ）
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