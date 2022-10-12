【外圍經濟】日圓早盤再貶至２４年低位，南韓央行加息半厘

《經濟通通訊社１２日專訊》亞洲外匯市場持續受壓，美元兌日圓周三（１２日）早盤觸及

１４６﹒２３，再創１９９８年８月以來新高。

美元兌日圓周二（１１日）升至１４５﹒７８，令市場關注日本政府會否再度出手干預。日

本內閣官房長官松野博一重申，央行將密切關注匯市動向，並針對過度的外匯波動採取適當措施

。

另一方面，南韓央行宣布上調基準利率５０個基點至３厘，符合市場預期。（ｊｆ）

