【國際要聞】英王查理斯三世與王后明年５月６日加冕

《經濟通通訊社１２日專訊》英國王室周二（１１日）宣布，英王查理斯三世的加冕儀式將

於明年５月６日在西敏寺大教堂舉行，王后卡米拉亦會在儀式上進行同獲加冕。白金漢宮聲明稱

，卡米拉的加冕儀式將較為簡單。７４歲的查理斯三世將是英國歷來獲加冕的最年長君主。

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