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12/10/2022 10:00

【俄烏開戰】Ｇ７領導人與澤連斯基視像會晤，承諾堅定支持烏克蘭

　　《經濟通通訊社１２日專訊》俄羅斯一連兩日空襲烏克蘭全國主要城市，報復早前克里米亞
大橋被炸。據外電報道，七國集團（Ｇ７）於周二（１１日）下午與烏克蘭總統澤連斯基舉行
９０分鐘視像會議，承諾「烏克蘭需要多久，七國集團就支持多久。」美國財長耶倫亦表示，預
計將在未來幾周內開始向烏克蘭撥付４５億美元經援。
　　外電引述聲明稱，七國集團承諾幫助烏克蘭「維護其主權和領土完整的決心」絲毫不能被阻
擋，也毫不動搖，將繼續提供財政、人道、軍事、外交和法律支持，堅定地支持烏克蘭，需要多
久就支持多久」。
　　Ｇ７領導人還承諾「對俄羅斯施加進一步的經濟制裁」，並「協調各方舉措以滿足烏克蘭迫
切的軍事和國防設備要求」。Ｇ７領導人還表示對上個月位於波羅的海的北溪管道「遭蓄意破壞
深感不安」。
　　俄羅斯總統普京同日在聖彼德堡，會見到訪的國際原子能機構（ＩＡＥＡ）總幹事格羅西，
期間普京表示烏克蘭扎波羅熱核電廠周邊情況令人擔憂，又稱俄方對就該核電廠的問題展開對話
持開放態度。格羅西上周曾與澤連斯基會面，討論在該核電廠周圍建立保護區的問題。（ｊｆ）

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