【俄烏開戰】俄安全局指烏克蘭情報首腦策動克里米亞大橋恐襲

《經濟通通訊社１２日專訊》俄羅斯聯邦安全局周三（１２日）稱，克里米亞大橋恐怖襲擊

的組織者是烏克蘭國防部情報總局及其負責人布達諾夫。

俄聯邦安全局指，烏克蘭特工將爆炸裝置偽裝在薄膜卷中，從敖德薩經保加利亞、格魯吉亞

和亞美尼亞運來。目前俄方已拘捕涉案的５名俄羅斯公民、３名烏克蘭和亞美尼亞公民。

（ｊｆ）





