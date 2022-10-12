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12/10/2022 15:45

【俄烏開戰】俄安全局指烏克蘭情報首腦策動克里米亞大橋恐襲

　　《經濟通通訊社１２日專訊》俄羅斯聯邦安全局周三（１２日）稱，克里米亞大橋恐怖襲擊
的組織者是烏克蘭國防部情報總局及其負責人布達諾夫。
　　俄聯邦安全局指，烏克蘭特工將爆炸裝置偽裝在薄膜卷中，從敖德薩經保加利亞、格魯吉亞
和亞美尼亞運來。目前俄方已拘捕涉案的５名俄羅斯公民、３名烏克蘭和亞美尼亞公民。
（ｊｆ）
　
　

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