【國際要聞】昂山素姬被軍政府判貪腐罪成，再被判監３年

《經濟通通訊社１２日專訊》緬甸特別法庭周三（１２日）宣判原國務資政昂山素姬又一項
貪腐罪名成立，判處３年監禁，使得她累計已被判監２６年。
昂山被指收受商人吳貌偉賄賂，在位於內比都的監獄中接受判刑結果。此前，昂山被判違反
自然災害管理法、進出口管理法、國家機密法以及涉多項貪腐罪名，被判處２３年監禁。目前，
她還有非法租用和購買直升機等多項指控正在審理中。（ｊｆ）
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