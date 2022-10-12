《台股攻略－黃振宇》金管會擴大限空令，台股險守萬三點

《台股攻略》雖然台灣金管會擴大限空令，但台股仍然受壓，一度跌穿萬三點關口，然而金

融、記憶體股上揚，大市跌幅收窄，指數終收１３０８１點，跌２４點，成交金額為新台幣

１８１５﹒５７億元，三大法人合計淨流出新台幣１６６﹒８４億元。

電子權值股方面，台積電收新台幣３９７﹒５元，跌１％，失守新台幣４００元關口；聯發

科收新台幣５４９元，跌０﹒７％；鴻海收新台幣１０３元，跌１％；台達電、聯電、廣達等升

１﹒１％－３﹒７％。大價股方面，力旺跌９﹒４％，迫近跌停；世芯－ＫＹ跌停、嘉澤跌

２﹒１％、緯穎跌０﹒３％；僅大立光升３﹒２％、信驊升１﹒２％及旭隼升０﹒４％。金融股

逆市上漲，永豐金升１﹒５％、元大金升１﹒３％、開發金升０﹒４％、富邦金升０﹒２％，而

群益證、玉山金、臺企銀、中信金、兆豐金、上海商銀、王道銀、第一金等升０﹒６％－１％。

記憶體股同樣抗跌，南亞科升近６％、旺宏升３﹒５％、華邦電升２﹒６％。

ＮＡＮＤＦｌａｓｈ控制ＩＣ廠的群聯續漲，收新台幣３１１元，升７﹒４％。生物科技股重拾

升勢，大樹、台生材、高端疫苗均升逾５％，藥華藥、雙美、中裕、合富－ＫＹ、合一、基亞、

大江等均升超過２％。

台股走勢疲弱，但午後跌幅收窄，指數險守萬三點關口，短期或出現技術性反彈，現階段宜

保持觀望，建議關注業績良好的股份及留意三大法人動向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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