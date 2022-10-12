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即市新聞

12/10/2022 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》牛證不宜，熊證須小心控制注碼

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、能
源業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為華潤電力
（００８３６）、長實集團（０１１１３）與萬洲國際（００２８８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則
宜首選騰訊（００７００）、百度集團（０９８８８）與友邦保險（０１２９９）。
　　今早（１２日）港股繼續往下尋底，恒指開市位１６７５８已創近期新低；但恒指期貨於開
市後曾有好友於１６７２７前入市，卻不代表大市的跌浪已經完結。於「一浪低於一浪」的短期
局勢中，投機者應盡量減少利用指數牛證作為圖利工具；即市持有指數牛證，亦只應即市小注參
與。另一方面，於持有指數熊證圖利時，應緊記大市的累積跌幅已大，市況亦已呈現超賣，大家
必須小心控制注碼，並以相關指數期貨小時形勢作為重點參考。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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