《窩輪豪情－梁業豪》牛證不宜，熊證須小心控制注碼

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、能

源業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為華潤電力

（００８３６）、長實集團（０１１１３）與萬洲國際（００２８８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則

宜首選騰訊（００７００）、百度集團（０９８８８）與友邦保險（０１２９９）。

今早（１２日）港股繼續往下尋底，恒指開市位１６７５８已創近期新低；但恒指期貨於開

市後曾有好友於１６７２７前入市，卻不代表大市的跌浪已經完結。於「一浪低於一浪」的短期

局勢中，投機者應盡量減少利用指數牛證作為圖利工具；即市持有指數牛證，亦只應即市小注參

與。另一方面，於持有指數熊證圖利時，應緊記大市的累積跌幅已大，市況亦已呈現超賣，大家

必須小心控制注碼，並以相關指數期貨小時形勢作為重點參考。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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