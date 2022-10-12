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即市新聞

12/10/2022 08:53

【虛幣世界】聯儲局公布會議記錄前夕，加密貨幣市場平靜

　　《經濟通通訊社１２日專訊》聯儲局即將公布上月議息會議紀錄，美股及加密貨幣走勢平淡
，目前雖然比特幣早已失守２０天線，不過仍維持１９０００美元水平，惟成交量低迷；以太幣
則繼續位於１３００美元關口以下，與比特幣走勢相同。另外ＣｏｉｎＤｅｓｋ市場指數
（ＣＭＩ）下跌０﹒９０％；隔晚漲幅最大的是ｔｅｒｒａＵＳＤ，上漲３４％，而跌幅最大是
ｑｕａｎｔｓｔａｍｐ（ＱＳＰ），下跌２２％。
　　另外，據《華爾街日報》報導，美國財政部表示，對加密貨幣交易所Ｂｉｔｔｒｅｘ實施了
兩項執法行動，罰款總計５３００萬美元，因其涉嫌違反制裁和反洗錢法。而Ｂｉｔｔｒｅｘ同
意以２４００萬美元與美財政部負責執行製裁的外國資產管制辦公室（ＯＦＡＣ）達成和解，並
以２９００萬美元與負責打擊非法金融犯罪的金融犯罪執法網絡（ＦｉｎＣＥＮ）達成和解。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９１１６﹒２２元（美元．下同），升０﹒２９％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２８７﹒５１元，升０﹒５８％；艾達幣報
０﹒３９３４元，升０﹒６９％；瑞波幣報０﹒４８９８元，升０﹒７８％。（ｕｌ）
　
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