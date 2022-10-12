《談國論企－黎偉成》企業家略淡看經營盈利前景

《談國論企》中國人民銀行發布的２０２２年三季度《企業家問卷調查報告》顯示，企業家

對經營景氣和盈利前景仍保持相對審慎的看法，相信是受困於所接受的出口甚至國內訂單皆未如

理想的困擾，但稍佳者為產品銷售價格和原材料購進價格環比及同比均回落，而資金周轉以及銷

貨回籠情況亦陸續改善，相信疫情受控會支持工業企業產銷恢復常態。



＊企業的出口及國內訂單仍處收縮水平＊



《問卷調查報告》，是人民銀行於１９９２年開始建立對全國範圍內（未計及西藏）的

５０００餘戶工業企業的調查，至今有兩個年代，有相當的代表性。特別是境內境疫情自

２０２２年２、３月以來散發多發至今凡多個月，對工業企業的產銷負面影響不輕，而三季度的

《報告》結果也就甚為惹人注目，重點有：

最大問題為（一）企業家在現階段對產銷前景相當審慎，並可見於企業家宏觀經濟熱度指數

，於２０２２年三季度只達到２５﹒９的十分低水平，較二季度環比只是輕微增加０﹒４個百分

點，比去年同期更大幅滑落１２﹒９個百分點，乃因：（ｉ）認為「偏冷」者，佔比４６﹒９％

，稍低於（ｉｉ）認為「正常」的５２﹒２％，即好與淡的看法爭持甚為劇烈，最大問題是

（ｉｉｉ）認為「偏熱」者的佔比僅有十分可憐的０﹒８％，是為一個警號，不可掉之以輕心。

企業家淡看宏觀經濟，很主要受困於（二）接單的情況，並不理想，其中（Ｉ）出口訂單指

數只達致４２﹒２的水平，環比即使略增１﹒２個百分點，但此數比去年同期明顯回落７﹒２個

百分點。美國經濟不僅持續惡化和漸步衰退劣境，更大問題在於拜登政府仍然堅持特朗普遺留下

來的對華輸美商品單方加徵關稅惡化，加上聯邦儲備局不斷大幅加息以壓抑當地異常高通脹，使

當地的經濟生態有點怪模怪樣之象。相信美國的進口商和批發商十分審慎的落單購貨，使包括中

國在內的其他國家對美的出口商品難望有改善之道。

要留意的，是出口訂單指數中的「增加」，佔比僅１５﹒８％，反而「減少」佔３１﹒４％

，而「持平」者達５２﹒８％。此顯歐美經濟確實是相當低迷。

和（ＩＩ）國內訂單指數只是達到４４﹒８，略高於出口訂單指數，而環比稍提升３﹒８個

百分點和同比回落６﹒４個百分點。此一指數出現不斷收窄收縮之況，乃中國的內需漸次提振，

使生產企業的進口需求亦相應提升。

與出口訂單大致相若者，為國內訂單有「增加」的佔比只為１７﹒３％，「減少」者佔比更

達２７﹒８％，而「持平者只佔５５％。

由是（三）企業家的（１）盈利指數即使達致中位的５０，但環比及同比分別減少１﹒２個

百分點和６﹒７個百分點；而（２）經營景氣指數更僅為４８﹒１，環比及同比分別下降０﹒６

個百分點和８﹒５個百分點。



＊銷價回落資金周轉銷貨回籠改善＊



但尚可者為（四）價格壓力回落，其中：產品銷售價格感受指數於二季度所達的４５﹒４，

環比及同比分別減少６﹒９個百分點和１２﹒７個百分點，未有受到原材料購進價格指數

５６﹒７仍處於擴張水平的影響。

另一個重要現象，為（五）工業企業的資金情況有改善，特別是資金周轉指數５７﹒８，環

比增加０﹒１個百分點而同比略減２﹒１個百分點，其中「一般」者佔比５６﹒４％，「良好」

者佔２９﹒６％，而「困難」者僅佔１４％。乃受惠於銷貨回籠期６０﹒６，環比續增０﹒７個

百分點所致。

相信中國以製造業為主的工業企業的出口和生產仍有相當不少困擾，要扭轉劣態不易，但內

銷仍有很大的提升空間，國務院總理李克強８月３１日主持召開國務院常務會議議決要促投資帶

消費增就業等作為擴大有效需求，和迅於９月續續出台相關措施，當可逐步鞏固經濟恢復基礎，

甚至穩中有進發展。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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