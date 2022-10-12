《中概異動》攜程挫逾７％領跌旅遊消費股，官媒連續第三日撐清零

《經濟通通訊社１２日專訊》攜程（０９９６１）現價跌７﹒２８％，報１８７﹒３元，以

現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅２２﹒２２％。該股成交約１７萬股，涉資３１７９萬元。

中共「二十大」召開在即，官媒連續三天刊文強調，堅持動態清零可持續且須堅持。《人民

日報》今日在二版發表署名為「仲音」的評論文章稱，當前全球疫情仍在高位流行，病毒仍在不

斷變異，「躺平」不可取，「躺贏」不可能，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨

大損失。

文章指出，一旦中國放鬆疫情防控，勢必會在短期內造成大量人群被感染，出現大量重症和

死亡病例，造成醫療資源擠兌，正因為堅持動態清零，中國才最大限度保護了人民生命安全和身

體健康。



＊旅遊及消費類股份連跌數日＊



攜程（０９９６１）跌７﹒２８％，報１８７﹒３元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌

幅２２﹒２２％；同程旅行（００７８０）跌２﹒０３％，報１４﹒４６元，以現價計，該股暫

連跌４日，累計跌幅１３﹒７２％；百勝中國（０９９８７）跌７﹒７６％，報３４２﹒２元，

以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１３﹒３７％；海底撈（０６８６２）跌４﹒１９％，報

１３﹒７２元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１８﹒４３％。

美團（０３６９０）跌１﹒９８％，報１４８﹒４元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌

幅１６﹒２１％；李寧（０２３３１）跌２﹒６８％，報５８﹒１５元，以現價計，該股暫連跌

４日，累計跌幅１３﹒７９％；安踏體育（０２０２０）跌３﹒０６％，報８０﹒７５元，以現

價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１２﹒１３％。

現時，恒生指數報１６６７１，跌１６０點或跌０﹒９５％，主板成交４４﹒７６億元。國

企指數報５６７０，跌５８點或跌１﹒０２％。恒生科技指數報３２１５，跌６２點或跌

１﹒９１％。

即月期指新報１６６８１，跌１６８點，高水９點。即月國指期貨報５６８２，跌５９點，

高水１１點。即月科指期貨新報３２１９，跌６４點，高水２６點。

上證綜合指數報２９６６，跌１３點或跌０﹒４６％，成交１３３﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１０５３１，跌４６點或跌０﹒４４％，成交２１６﹒１５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

攜程（０９９６１） １８７﹒３０元 跌７﹒２８％

同程旅行（００７８０） １４﹒４６元 跌２﹒０３％

海底撈（０６８６２） １３﹒７２元 跌４﹒１９％

百勝中國（０９９８７） ３４２﹒２０元 跌７﹒７６％

九毛九（０９９２２） １４﹒１２元 跌１﹒８１％

美團（０３６９０） １４８﹒４０元 跌１﹒９８％

中國中免（０１８８０） １８５﹒２０元 跌０﹒９６％

李寧（０２３３１） ５８﹒１５元 跌２﹒６８％

安踏體育（０２０２０） ８０﹒７５元 跌３﹒０６％

特步國際（０１３６８） ７﹒７５元 跌２﹒３９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

