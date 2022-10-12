《異動股》午後科技股隨Ａ股反彈，京東、美團轉升３％，恒指倒升

《經濟通通訊社１２日專訊》京東集團（０９６１８）現價升３﹒７３％，報１８９﹒２元

，該股成交約５４８萬股，涉資９﹒９７億元。

Ａ股市場今早偏軟，午後科技股突然急升帶動反攻，電腦設備板塊平均漲逾半成，機械、軟

件、半導體板塊集體升，滬綜指不但跌幅全銷，還反升０﹒９５％，報３００８﹒０９點，突破

三千點關口，滬深３００指數升０﹒８７％，深成指倒升１﹒６９％，創業板指更飆２﹒７３％

。

多隻科技股連跌數日後跟隨Ａ股市場反彈；阿里（０９９８８）升０﹒２％，報７６﹒１５

元；騰訊（００７００）升２﹒３６％，報２６０﹒６元；美團（０３６９０）升３﹒１％，報

１５６﹒１元；網易（０９９９９）升０﹒４３％，報１１６﹒４元。

個別重磅股同樣轉向；港交所（００３８８）升２﹒３１％，報２７４﹒６元；友邦

（０１２９９）升２﹒１５％，報６８﹒７５元；中國平安（０２３１８）升２﹒８７％，報

３９﹒４５元；藥明生物（０２２６９）升２﹒５９％，報４７﹒４５元。



＊Ａ股午後倒升＊



現時，恒生指數報１６９２３，升９１點或升０﹒５４％，主板成交８１４﹒５４億元。國

企指數報５７７４，升４５點或升０﹒７９％。恒生科技指數報３３３７，升５９點或升

１﹒８０％。

即月期指新報１６９２８，升７９點，高水４點。即月國指期貨報５７８３，升４２點，高

水８點。即月科指期貨新報３３４７，升６４點，高水１９點。

上證綜合指數報３０２０，升４０點或升１﹒３６％，成交２８４７﹒２５億元人民幣。

深證成份指數報１０８１５，升２３７點或升２﹒２５％，成交３７３７﹒８１億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） １８９﹒２０元 升３﹒７３％

阿里（０９９８８） ７６﹒１５元 升０﹒２０％

騰訊（００７００） ２６０﹒６０元 升２﹒３６％

美團（０３６９０） １５６﹒１０元 升３﹒１０％

網易（０９９９９） １１６﹒４０元 升０﹒４３％

百度（０９８８８） １０８﹒９０元 跌０﹒４６％

匯控（００００５） ３９﹒２０元 跌１﹒２６％

港交所（００３８８） ２７４﹒６０元 升２﹒３１％

友邦（０１２９９） ６８﹒７５元 升２﹒１５％

中國平安（０２３１８） ３９﹒４５元 升２﹒８７％

藥明生物（０２２６９） ４７﹒４５元 升２﹒５９％

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（ｈｃ）

