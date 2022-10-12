《午市前瞻》恒指失守萬六機會大？專家講攜程部署策略！

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數半日收報１６４９５，跌３３６點或２％，主板成交

４６８﹒５２億元。恒生中國企業指數報５６０８，跌１２１點或２﹒１２％。恒生科技指數報

３１７０，跌１０８點或３﹒３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２４８﹒４元，跌６﹒２元或２﹒４４％，成交３４﹒１７億元

；美團收報１４４﹒９元，跌６﹒５元或４﹒２９％，成交２４﹒９２億元；阿里巴巴－ＳＷ收

報７２﹒６元，跌３﹒４元或４﹒４７％，成交１６﹒０８億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ



＊曾永堅：恒指短期下試１６１００＊



恒指今早繼續下跌，低開７４點報１６４５８，早段曾跌逾３４０點，逐步跌近１６０００

關。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股走勢每況愈下，主要因為美國聯儲

局進取加息，市場憂慮通脹持續高企，令經濟出現低增長，投資者風險胃納降低。他續指，內地

樓市仍平淡，成為經濟增長的絆腳石，市場又不斷降低企業盈利預測，入市態度較消極。

他表示，目前港股估值已跌至較低水平，但市場投資氣氛欠佳，並正觀望會否出現終極一跌

，恒指短期仍會繼續下行。他預期，恒指將下試２０１１年低位１６１００水平，而市場若再無

新的利好消息刺激，很大機會跌穿１６０００關。



＊攜程料回調至１６０元＊



中共「二十大」召開在即，官媒連續三天刊文強調，指動態清零「可持續且須堅持」。《人

民日報》今日發表評論文章，指當前全球疫情仍然嚴峻，病毒不斷變異，「躺平」不可取，「躺

贏」不可能，堅持動態清零才能最大程度地避免疫情失控造成巨大損失。

受消息拖累，旅遊概念股今早受挫，其中攜程（０９９６１）曾急瀉逾１０％。曾永堅表示

，部分官媒的言論未必完全代表中央對動態清零政策的立場，但足以讓市場對放寬防控的憧憬煙

消雲散。他提到，攜程早前因應「十一黃金周」及鬆綁防疫措施的預期而炒上，目前沒有相關概

念主題炒作，股價隨即下跌。他續指，攜程作為其中一隻在美國上市的中概股，未來仍要面對中

概股底稿審批問題，可能要待美國中期選舉完結後才有些微進展。

股價走勢方面，曾永堅指攜程受中美角力的影響較大，二十大後官方公布的防疫政策去向又

未明。股價今日裂口低開，進一步跌穿１００天線，短線料下試１６０元水平。他建議想部署攜

程的投資者，宜以短炒為主，可待股價回至１６０元才考慮買入，並估計１００天線為反彈阻力

。（ｅｒ）

