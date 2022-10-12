【洪灝專訪】人幣下一站純屬任估，爛尾樓風險可控，看好三大資產

《經濟通通訊社記者俞瑾１２日報道》Ｔｏｏ ｓｌｏｗｌｙ，ｏｒ ｔｏｏ

ｒａｐｉｄｌｙ，ｔｈａｔ＇ｓ ａ ｑｕｅｓｔｉｏｎ。美聯儲加息從慢三拍到快車道，全球

經濟長達逾十年的低息時代結束，如何解碼內地經濟、本港樓市？又如何研判潛力資產、通關時

機？

對沖基金思睿（ＧＲＯＷ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｇｒｏｕｐ）駐港首席經濟學家洪灝，

接受《經濟通通訊社》專訪時就指，只要美元指數未見頂、地緣風險未消退，人幣都將處於弱勢

，「但任估７﹒４或７﹒８是毫無根據」；他押注港樓三年挫五成，但並不擔心內地爛尾樓風險

，又看好加密貨幣、黃金、農地等資產。



＊經濟增長需令人充分享受果實＊



內地經濟從「５﹒５％左右」增長目標，到「力爭實現最好結果」，何解央媽降息、留抵退

稅、發債井噴、地方救市，都似出拳打在棉花上？洪灝說：「市場搞錯了一件事，認為經濟一定

要增長」「如果人們並不能充分享受增長的果實，經濟為何要增長？當增長帶來的回報，並不高

於系統的資本成本，經濟愈增長，負面的效果就愈明顯。」

對於傳統刺激增長藥方－－谷樓市，他以數據說明，１９８７年至２０２１年間，內地城鎮

人口增加了６﹒２５億，由此產生的住房需求約２３０億平方米，同期住宅銷售面積約２５０億

平方米。換言之，二者基本一致。

假設未來城鎮化率由現時６５％增至７５％，預計新增住宅需求約５５００萬套，跟現時在

建住宅面積６０億平方米大致相當，再加上內地房價收入比高達２０至３０倍，「在這樣的情況

下，如何再加槓桿買房？如果再谷大家去買樓，我認為經濟增長就是一個負面的增長。」



＊香港突破格局取決如何看待樓市＊



他續指，從出口、整體失業率看，中國經濟並非太差，尤其是爛尾樓，２至３萬億元總市值

中真正出事的可能有６０００億元，「數字不小，但可以救得到？一定救到。」他強調，自己並

不擔心爛尾樓，而是爛尾背後的原因，即開發商高增長、高槓桿、高周轉的模式一定難以為繼，

因跟人民的利益相悖。

既然爛尾樓風險可控，房地產是否仍會有戲？他反問，是賭內房股反彈，還是實際樓價反彈

？「如果賭地產股的交易反彈，ＯＫ的，無論如何都可以彈一彈；如果實質去買樓，就不太建議

。」

除了看淡內房，他亦押注港樓三年由高位跌五成，何解？首先是現時樓價指數機制，數項成

交即可左右升跌；其次，最優惠利率Ｐ僅升了一次，「既然沒升完，為何你會認為現在是出手的

時候？」建議欲入市者稍安勿躁。

港府會否救市？他認為，無論是鬆綁內地人買樓還是降低首付，都將有損香港本地人的利益

，而單從樓價看，香港可謂全球最畸形的城市。「如果樓價續升，是否對本港有利？我認為否」

，而此亦解釋了為何港股多年橫行。如此格局能否突破？「正正取決於我們如何看待樓市。」



＊加密貨幣、黃金重要惟待時機＊



講完股、樓，又如何看人民幣？洪灝表示，簡而言之，強美元一日未改，特別是美匯指數可

能到達歷史記錄，地緣風險一日未消退，人民幣弱勢一日難改。當然，在央媽的干預下，人幣貶

值幅度遠小過英鎊、日圓及紐元等貨幣；亦正正因為這種干預，市場開估下一關口是７﹒４或

７﹒８，都是毫無根據。



＊美元強弩之末＊



他特別指，這一波肯定是美元的強弩之末，因愈輝煌的時候，通常亦是逐漸實力消減之時，

但美元體系的這個過程預計需３０至５０年，而並非三五個月，換言之，「新貨幣體系至少還要

等３０年。」

股、債、匯、樓泥沙俱下，未來有何潛力資產？他表示，在舊貨幣體系崩潰、新貨幣體系醞

釀的過程中，加密貨幣、黃金正愈來愈重要。他說：中國古代智慧「盛世字畫，亂世黃金」，「

人類從蠻荒時代，幾千年都未放棄黃金」，此外亦看好農地。

但他指，現時「風未去到盡」，因此不希望「令大家誤認為現在就是買的時候」，強調絕對

未到成熟的時機。



＊不認同二十大為通關的分水嶺＊



最後，對於港人翹首以待的跟內地自由通關，他指，全球各地紛紛邁向開放，包括香港亦實

施０＋３，笑言最近自己「訂機票都訂不到，要用三倍的錢，何解？說明大家的心理已到極限，

困了三年。」他相信，從穩定的角度出發，離重開的時點正愈來愈近。

不過，他認為坊間不少人以二十大作為通關的分水嶺是毫無根據（ａｒｂｉｔｒａｒｙ），

「如果說要刺激（香港經濟），為何要等到開完會？開會前也可以；如果認為開放時機成熟，開

會前也可以開放。」相反，他認為二十大將著重鞏固、延續，而非突然全面轉向，特別是中國的

傳統做法是漸進適應主義。

鑑於此，他認為到明年農曆新年的通關時機或已成熟，「我當然希望春節全面開放。」

