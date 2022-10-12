《美元走勢－羅明立》英鎊估計仍然要進一步下跌

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４６﹒２２ １４６﹒３９ １４６﹒００

歐元╱美元 ０﹒９７２０ ０﹒９７３５ ０﹒９６８３

英鎊╱美元 １﹒１０３０ １﹒１０５７ １﹒０９２４

美元╱瑞郎 ０﹒９９４３ ０﹒９９８９ ０﹒９９３１

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４９９ ７﹒８４８８

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《美元走勢》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）預計今年全球經濟增長３﹒２％，跟７月時的預

測一樣，但明年全球經濟增速將進一步放緩至２﹒７％，較７月時略為下調。克利夫蘭聯儲主席

梅斯特表示，美聯儲在控制通脹上仍需要進一步收緊政策，加息力度不足可能是更大的風險，同

時指明年不會降息。美匯指數繼續在１１３以上震盪。

英倫銀行行長呼籲退休基金及其他債市投資者盡快完成倉位調整，央行會如期在周五（１４

日）結束干預行動，英鎊表現疲弱，其後有消息指央行在有需要時會繼續買債，英鎊又反彈上

１﹒１０中位。英倫銀行未有讓市場感覺到有具體的應對方案，而買債跟現時的進行中的貨幣緊

縮政策又有矛盾，央行持續買債的同時又要應付減稅計劃的龐大開支，究竟錢從何來？英鎊估計

仍然要進一步下跌。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒１０３０ １﹒０９３０ １﹒１０７０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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