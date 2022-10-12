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12/10/2022 16:17

【施政前瞻】仲量聯行：港樓或重演９９年下行周期，倡全面撤辣

　　《經濟通通訊社１２日專訊》仲量聯行香港主席曾煥平表示，樓市剛踏入跌市，未來逆市料
將持續。儘管樓價不會斷崖式下滑，但在加息、全球及區域經濟疲弱及地緣政治局勢等多項因素
影響下，香港樓市很大機會重演１９９９至２００３年期間每年下跌１０％的漫長下行周期，建
議特首李家超在下周公布其首份施政報告時宣布，即時撤銷所有針對樓市的逆周期措施。
　
＊促撤懲罰性印花稅，以免負資產問題重現＊
　
　　仲量聯行指出，今年首９個月，平均每月僅４１００宗住宅買賣交投，較２０１３年政府推
出雙倍印花稅後平均每月僅４２００宗成交的低位更少。該行的中小型住宅樓價指數顯示樓價於
同期已下跌逾７％，預期全年將跌１０％。
　　曾煥平認為，若樓價跌勢加劇，發展商投地將更保守，對政府賣地收入將受影響。政府現應
開始考慮撤走懲罰性印花稅，以避免負資產個案再次成為香港的社會問題，強調近６－７年承造
高成數按揭「上車」的年輕人技術上現時或已墮進負資產行列，希望政府不要忽視他們。額外印
花稅（ＳＳＤ）亦需要調整，買家出售獲利才需要繳交，避免蝕讓賣樓的業主要蒙受雙重損失。
　
＊取消買家印花稅，有助搶人才＊
　
　　曾煥平又建議，政府應撤銷買家印花稅（ＢＳＤ），避免發展商因息口上升及要繳付買家印
花稅而放慢舊樓重建步伐。同時，非本地買家在港置業現需要支付３０％的印花稅，水平與新加
坡相若，但本港近年人才流失嚴重，建議政府應從「搶人才」角度作前膽性部署，撤銷ＢＳＤ以
鼓勵海外和內地人才在港置業。他稱，在加息周期下，銀行定存回報都接近４厘，認為現時買樓
的都是用家，當局無需擔心港樓再被投機炒賣。
　　豪宅市場方面，今年首９個月平均每季僅錄得５００宗２０００萬元以上的豪宅成交，較去
年平均每季的１１００宗大減５５％，也較過去五年平均每季的成交宗數少約４０％。曾煥平指
出，２０００萬元以上的豪宅跌價幅度或最為明顯，建議當局取消大價樓的按揭成數上限，讓銀
行通過壓力測試自行決定批出多少成數的按揭。（ａｃ）

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