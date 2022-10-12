【夜期時段】即月期指最新報１６７２１點，跌４點，高水２０點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１６７２８點，升３點，高水２７
點，最新報１６７２１點，跌４點，高水２０點，合約成交５３５張。
即月國指期貨在夜期時段開市報５７０３點，跌４點，高水１１點，最新報５７０５點，跌
２點，高水１３點，合約成交３２８張。
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