【夜期時段】即月期指最新報１６７２１點，跌４點，高水２０點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１６７２８點，升３點，高水２７

點，最新報１６７２１點，跌４點，高水２０點，合約成交５３５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報５７０３點，跌４點，高水１１點，最新報５７０５點，跌

２點，高水１３點，合約成交３２８張。

