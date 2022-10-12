《再戰明天》英倫銀行委員發表講話，美國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１２日專訊》英倫銀行委員發表講話，及美國公布ＣＰＩ，料為周四（１３

日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，ＩＭＦ╱世界銀行會議舉行；北約各國國防部長召開會議，北約秘

書長史托騰伯格召開記者會。本港時間周四晚９：００ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會

（ＭＰＣ）委員曼恩發表講話。



＊日本公布ＰＰＩ，德國公布ＣＰＩ＊



數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布９月生產者物價指數，月率升幅料由

０﹒２％擴大至０﹒３％，年率升幅料由９％收窄至８﹒９％。本港時間２：００ｐｍ，德國公

布９月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒３％擴大至１﹒９％，年率升幅料由７﹒９％擴大至

１０％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布９月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒１％擴大至

０﹒２％，年率升幅料由８﹒３％收窄至８﹒１％，經季節調整料由２９６﹒９５升至

２９８﹒３；連續申請失業救濟金人數料由１３６﹒１萬升至１３６﹒５萬；首次申請失業救濟

金人數料由２１﹒９萬升至２２﹒５萬。

在本港，明日公布業績的公司有：迅銷（０６２８８）、高門集團（０８４１２）、瑞強集

團（０８４２７）等。（ｗａ）

