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12/10/2022 19:03

《再戰明天》英倫銀行委員發表講話，美國公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社１２日專訊》英倫銀行委員發表講話，及美國公布ＣＰＩ，料為周四（１３
日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，ＩＭＦ╱世界銀行會議舉行；北約各國國防部長召開會議，北約秘
書長史托騰伯格召開記者會。本港時間周四晚９：００ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會
（ＭＰＣ）委員曼恩發表講話。
　
＊日本公布ＰＰＩ，德國公布ＣＰＩ＊
　
　　數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布９月生產者物價指數，月率升幅料由
０﹒２％擴大至０﹒３％，年率升幅料由９％收窄至８﹒９％。本港時間２：００ｐｍ，德國公
布９月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒３％擴大至１﹒９％，年率升幅料由７﹒９％擴大至
１０％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布９月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒１％擴大至
０﹒２％，年率升幅料由８﹒３％收窄至８﹒１％，經季節調整料由２９６﹒９５升至
２９８﹒３；連續申請失業救濟金人數料由１３６﹒１萬升至１３６﹒５萬；首次申請失業救濟
金人數料由２１﹒９萬升至２２﹒５萬。
　　在本港，明日公布業績的公司有：迅銷（０６２８８）、高門集團（０８４１２）、瑞強集
團（０８４２７）等。（ｗａ）

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