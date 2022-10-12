【內房困局】惠譽降旭輝（８８４）長期發行人違約評級至「ＣＣ」

《經濟通通訊社１２日專訊》惠譽下調內房旭輝控股（００８８４）長期發行人違約評級，
由「ＢＢ－」降至「ＣＣ」，由於公司或於中期未能融資，以及預期公司於２０２２餘下時間及
２０２３年，依賴手頭現金及內部現金流解決即將到期的債務。
惠譽於９月２２日將旭輝控股的長期外幣和本幣發行人違約評級自「ＢＢ」下調至「ＢＢ－
」。（ｒｈ）
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