【高息定存】渣打香港推七天港元定期存款利率優惠高達５厘

《經濟通通訊社１２日專訊》自踏入十月以來，多間本地銀行上調定期存款利率，吸引定存
資金。渣打香港７天港元定期存款利率高達５厘，起存額為１０萬元，最多２０００萬元，適用
於白金外匯會員或優先私人理財客戶，透過外匯交易網上理財╱ＳＣ Ｍｏｂｉｌｅ╱分行╱外
匯專線辦理客戶。
而恒生則上調其１２個月港元定期存款利率至３﹒１厘，起存額為１萬元，適用於以新資金
辦理。（ｂｎ）
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看
|財經熱話12/10/2022
英倫銀行預告停買債英鎊五連跌 匯控渣打股價持續受壓
|FOCUS12/10/2022
【FOCUS】信貸社融大吹暖風 樓市需求端仍疲弱
|財經熱話12/10/2022
《午市前瞻》恒指失守萬六機會大？專家講攜程部署策略
|大行報告12/10/2022
【大行炒D乜】匯證大摩點評內房股 一表盡掌握
|開市Good Morning12/10/2022
熊麗萍：料美股10月走勢差 港股下試萬六無懸念
|市場動向12/10/2022
Mouette全新多元資產管理平台結合亞太優勢 銳意打造國際級的資產管理旗艦
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰