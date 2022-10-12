【高息定存】渣打香港推七天港元定期存款利率優惠高達５厘

《經濟通通訊社１２日專訊》自踏入十月以來，多間本地銀行上調定期存款利率，吸引定存

資金。渣打香港７天港元定期存款利率高達５厘，起存額為１０萬元，最多２０００萬元，適用

於白金外匯會員或優先私人理財客戶，透過外匯交易網上理財╱ＳＣ Ｍｏｂｉｌｅ╱分行╱外

匯專線辦理客戶。

而恒生則上調其１２個月港元定期存款利率至３﹒１厘，起存額為１萬元，適用於以新資金

辦理。（ｂｎ）

