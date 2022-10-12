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即市新聞

12/10/2022 16:01

《小傳日記》臨近收市車股發力，阿爺又有新招出？

　　《小傳日記》魚缸噚日都係上唔番萬七關，兼且連跌四日。今朝早繼續跌，去到中段一度跌
到１６４３８。但係，臨近收市前一個鐘左右，唔知有咩神秘力量加持，魚缸突然倒升，曾經上
番萬七關。特別留意車股，理想（０２０１５）曾經反彈超過６巴仙，吉利（００１７５）、比
亞迪（０１２１１）更一度由跌轉升。
　　講真，車股由今年６月開始係咁回，股價跌到殘晒。比亞迪畀「股神」沽貨，股價陰啲陰啲
咁跌唔係好意外，但勢估唔到曾經升到２２０銀嘅小鵬（０９８６８），時至今日跌到得番３０
幾銀。始終新能源車行業嚟緊要面對嘅問題唔少，唔夠供應嘅芯片、ｋｅｅｐ住貴嘅鋰價，呢兩
支大鎚夠晒攞命，造車新勢力又未扭虧為盈。依家個市偏向睇淡，只要你有少少唔好，已經可以
不斷沽貨。
　　但係，今日魚缸表現唔係強，車股臨尾咁樣升，會唔會係阿爺又出招救車市呢？眾所周知，
阿爺力撐新能源車行業，之前連環出補貼、減購置稅等彈藥，令到車股喺５月「動起來」。事隔
一段時間，阿爺再無乜喺汽車行業出新招。到底今次只係技術性反彈，定係有人收到風之後，偷
步炒定車股先呢？各位今個星期可以留意多啲車股喇！請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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