《真知灼見－溫灼培》兩次「結構」改變扭轉英鎊軌跡

《真知灼見》英鎊兌港元現處約３７年低位，很多人覺得英鎊很吸引，但筆者卻認為英鎊低

處未算低，不排除往後英鎊或難重返兌港元１０算水平，並於今個英國冬季期間甚至有機會下試

１算兌美元（即約７﹒８港元）。有這樣預測是因為英國已出現了難於逆轉的「結構性」改變，

今天的英鎊已非昔日英鎊。倘盼望今天「低」位買入，日後待英鎊一旦重上１２或１３港元水平

可大賺一筆，可能是不設實際想法。



＊英脫歐是首個結構轉變＊



自２０１６年以來，英國出現了兩次「結構性」改變。第一次發生在２０１６年的脫歐公投

，另一次是在今年２月的俄烏事件中。自英國離開歐盟這單一市場後，歐盟隨即要求這些與歐盟

相關的金融業務，其結算必須返回在歐盟境內進行，不能留在英國。這一轉變使英國的歐洲金融

中心地位受到衝擊（註：金融業是英國主要業務）。據了解，相關的業務轉移現仍在進行中。而

當中也不難發現，自２０１６年至今，英鎊兌港元也再沒有重上１１﹒５水平。所以，當過去６

年裏１１﹒５港元也難重上，約９港元或１０港元的英鎊水平又是否屬真正的「低」位實在值得

大家三思。



＊俄烏事件為英國帶來另一結構轉變＊



反觀今次俄烏事件，可視為英國的另一次「結構」轉變。俄烏事件後英國刻意要與俄羅斯在

經濟上分割，不再用俄羅斯的便宜能源。此一舉動使英國電費大幅上漲，並使英國的通脹率於７

月份攀至１０﹒１％水平。受高通脹蠶食下，英國消費者的消費力隨即無以為繼，英國最新８月

份以至對上４個月的零售銷售按年比全見下跌，８月跌幅更達５﹒４％，英經濟明顯已出現問題

。另可想象，隨英國電費大漲，不少耗電量大的工業，為保持競爭力，不排除將有遷離英國的可

能，使英經濟雪上加霜。除非英國與俄羅斯言和，重新啟用俄羅斯的便宜能源，否則料英經濟難

扭轉過來，英鎊料亦有困難重上１０算兌港元水平。



＊明年或出現第三個「結構」轉變＊



明年１０月１９日，蘇格蘭已表明會作脫英公投。回憶於２０１４年，當年蘇格蘭的脫英公

投以５５比４５票不獲通過。但當年英國尚未脫歐，加上英經濟仍相對強。但現今情況已變，加

上失去英女皇的凝聚力，不排除蘇格蘭有成功脫英的可能性。如蘇格蘭離開英國，這將可視為英

國的第三個不可逆轉「結構性」改變，提防這些轉變會一步步削弱英國的國力以至英鎊匯價。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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