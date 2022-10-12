  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/10/2022 15:41

《真知灼見－溫灼培》兩次「結構」改變扭轉英鎊軌跡

　　《真知灼見》英鎊兌港元現處約３７年低位，很多人覺得英鎊很吸引，但筆者卻認為英鎊低
處未算低，不排除往後英鎊或難重返兌港元１０算水平，並於今個英國冬季期間甚至有機會下試
１算兌美元（即約７﹒８港元）。有這樣預測是因為英國已出現了難於逆轉的「結構性」改變，
今天的英鎊已非昔日英鎊。倘盼望今天「低」位買入，日後待英鎊一旦重上１２或１３港元水平
可大賺一筆，可能是不設實際想法。
　
＊英脫歐是首個結構轉變＊
　
　　自２０１６年以來，英國出現了兩次「結構性」改變。第一次發生在２０１６年的脫歐公投
，另一次是在今年２月的俄烏事件中。自英國離開歐盟這單一市場後，歐盟隨即要求這些與歐盟
相關的金融業務，其結算必須返回在歐盟境內進行，不能留在英國。這一轉變使英國的歐洲金融
中心地位受到衝擊（註：金融業是英國主要業務）。據了解，相關的業務轉移現仍在進行中。而
當中也不難發現，自２０１６年至今，英鎊兌港元也再沒有重上１１﹒５水平。所以，當過去６
年裏１１﹒５港元也難重上，約９港元或１０港元的英鎊水平又是否屬真正的「低」位實在值得
大家三思。
　
＊俄烏事件為英國帶來另一結構轉變＊
　
　　反觀今次俄烏事件，可視為英國的另一次「結構」轉變。俄烏事件後英國刻意要與俄羅斯在
經濟上分割，不再用俄羅斯的便宜能源。此一舉動使英國電費大幅上漲，並使英國的通脹率於７
月份攀至１０﹒１％水平。受高通脹蠶食下，英國消費者的消費力隨即無以為繼，英國最新８月
份以至對上４個月的零售銷售按年比全見下跌，８月跌幅更達５﹒４％，英經濟明顯已出現問題
。另可想象，隨英國電費大漲，不少耗電量大的工業，為保持競爭力，不排除將有遷離英國的可
能，使英經濟雪上加霜。除非英國與俄羅斯言和，重新啟用俄羅斯的便宜能源，否則料英經濟難
扭轉過來，英鎊料亦有困難重上１０算兌港元水平。
　
＊明年或出現第三個「結構」轉變＊
　
　　明年１０月１９日，蘇格蘭已表明會作脫英公投。回憶於２０１４年，當年蘇格蘭的脫英公
投以５５比４５票不獲通過。但當年英國尚未脫歐，加上英經濟仍相對強。但現今情況已變，加
上失去英女皇的凝聚力，不排除蘇格蘭有成功脫英的可能性。如蘇格蘭離開英國，這將可視為英
國的第三個不可逆轉「結構性」改變，提防這些轉變會一步步削弱英國的國力以至英鎊匯價。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話12/10/2022
英倫銀行預告停買債英鎊五連跌　匯控渣打股價持續受壓
人氣文章FOCUS12/10/2022
【FOCUS】信貸社融大吹暖風　樓市需求端仍疲弱
人氣文章財經熱話12/10/2022
《午市前瞻》恒指失守萬六機會大？專家講攜程部署策略
人氣文章大行報告12/10/2022
【大行炒D乜】匯證大摩點評內房股　一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning12/10/2022
熊麗萍：料美股10月走勢差　港股下試萬六無懸念
人氣文章市場動向12/10/2022
Mouette全新多元資產管理平台結合亞太優勢 銳意打造國際級的資產管理旗艦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金