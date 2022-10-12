《積金攻略－黃煥儀》強積金是長線投資，應定期審視投資項目配置

《積金攻略》最近受環球市場波動及美國加息影響，以及疫情帶來的不景氣令股市受挫，強

積金旗下的股票及債券基金回報均表現欠佳。根據積金評級數據顯示，截至今年９月，除了保守

基金（即港元貨幣市場基金）類別平均回報率為零，其他基金類別均錄得下跌。

根據法例規定，每個強積金計劃要提供至少一隻保守基金以供成員選擇。投資保守基金是否

就萬無一失呢？

在市況不明朗的情況之下，市場較趨向選擇保守基金類別。保守類基金主要投資於高評級港

元貨幣投資工具， 如短期銀行存款、匯票和短期債券等，其回報與銀行儲蓄存款利率相若，屬

於較低風險的投資。因此，保守類基金被視為相對較穩定的投資項目，可起「避險」功能。

不過現時存款利率在低水平的情形下，扣除手續費後，其回報未必能夠追得上通脹。另外，

保守基金雖然風險較低，但其回報率亦偏低且慢，即使在利好投資環境下，回報仍然有限。假如

採取一面倒的保守投資策略，將資金完全投放在保守基金，日後待市況穩定之時要追回因通脹等

因素帶來的損失亦相當困難。

在職人士在幾十年的強積金供款期間，無可避免地會經歷不同的經濟周期，只要定期審視自

己的強積金投資組合，就人生不同階段及個人需要，對投資組合作適當調整，實在不用過份擔心

短期市場波動所造成帳面上的損失。舉例說，保守基金較適合保守或對市場風險承受能力較低的

投資者； 而將近退休的人士，亦可以考慮將資金轉移為較多配置於保守基金的投資組合，將幾

十年儲下的強積金資本，投資於相對較穩定的投資項目。至於年輕的打工一族，由於仍然有幾十

年的工作生涯，可承受的風險理應較高，反而可以採取較為進取的投資態度，將部份資金配置於

股票類基金作長線投資。其實各類基金均各具其優勢及相關投資風險，投資者可請教專業投資顧

問，了解如何為資本增值訂下長遠策略。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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