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12/10/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價續貶２８點子，報７﹒１１０３至兩周低

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１１０３，
較上個交易日跌２８點子，錄兩連貶，創９月２８日以來兩周新低，上個交易日報７﹒１０７５

　　克里米亞大橋被炸引發俄羅斯空襲烏克蘭，顯示俄烏衝突升級，推高投資者避險情緒。美元
周二（１１日）上行，美匯指數升０﹒１３％至１１３﹒２９。
　　人行貨幣政策司發布「深入推進匯率市場化改革」文章，表示將綜合施策，穩定預期，堅決
抑制匯率大起大落，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒１１０３　　　＋２８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９２４３　　＋１３６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８９４３　　　＋６６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒９０５８　　　　＋３﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒８４４２　　－４２５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒４７４５　　　－７０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　３﹒９８６５　　＋１９９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９６３３　　　＋７５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１６０６　　＋３５９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１７８５　　　＋８３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５５５　　　　＋８﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒０６４４　＋２３１９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５４５７　　　＋２３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　２００﹒０６００　　　　＋１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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