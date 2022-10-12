【聚焦人幣】人幣中間價續貶２８點子，報７﹒１１０３至兩周低

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１１０３，

較上個交易日跌２８點子，錄兩連貶，創９月２８日以來兩周新低，上個交易日報７﹒１０７５

。

克里米亞大橋被炸引發俄羅斯空襲烏克蘭，顯示俄烏衝突升級，推高投資者避險情緒。美元

周二（１１日）上行，美匯指數升０﹒１３％至１１３﹒２９。

人行貨幣政策司發布「深入推進匯率市場化改革」文章，表示將綜合施策，穩定預期，堅決

抑制匯率大起大落，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ７﹒１１０３ ＋２８﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９２４３ ＋１３６﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８９４３ ＋６６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒９０５８ ＋３﹒６０

１英鎊╱人民幣 ７﹒８４４２ －４２５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒４７４５ －７０﹒００

１紐元╱人民幣 ３﹒９８６５ ＋１９９﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９６３３ ＋７５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１６０６ ＋３５９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１７８５ ＋８３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５５５ ＋８﹒２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒０６４４ ＋２３１９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５４５７ ＋２３﹒００

１人民幣╱韓元 ２００﹒０６００ ＋１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

