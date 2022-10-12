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即市新聞

12/10/2022 09:06

《投資心得－潘鐵珊》攜程運用大數據ＡＩ技術，提供問題解決方案

　　《投資心得》攜程集團（０９９６１）截至今年第二季度，錄得淨利潤４３００萬元人民幣
，比上季度的淨虧損１０億元人民幣已大為改善；而國際平台上機票和酒店的預訂量同比增長超
過１００％。值得留意的是，今年第二季度交通票務營業收入環比上升６％，乃受惠於集團的海
外市場機票業務表現出強勁復甦。
　
＊持續提升用戶體驗，產品及服務組合多樣化＊
　
　　集團運用大數據及人工智能技術，提供具針對性的在線營銷工具、用戶需求預測及用戶行為
分析模型、綜合支付系統，甚至是供應鏈金融輔助解決方案等，相信能與酒店、航空公司等合作
夥伴相得益彰。除了透過客服機器人實現全天候的用戶支持外，亦有透過使用自然語言處理及深
度學習技術，持續提升用戶體驗。
　　集團其中的一個優勢，為產品及服務組合多樣化，涵蓋經濟、高端、定制化等不同選擇，令
用戶群體在國內及全球均有增長。隨著疫情在國內得到有效控制，而香港跟澳門及內地有望逐步
通關，國內業務繼續保持恢復勢頭，短途旅行、在地遊、國內精品、高端住宿體驗等的需求正逐
步顯現出來，集團已加快推出相關產品以迎合需求。
　
＊把握中產階級人口佔比增，促成多樣旅遊消費＊
　
　　隨著國內中產階級人口佔比進一步加強，他們通常對於科技更加熟悉，更願意將錢花在有品
質服務及體驗之上，故此消費模式正在改變；而集團的平台亦促成偏好多樣旅遊選擇的群眾的消
費。在此等趨勢的推動之下，國內的旅遊市場將有進一步擴張的潛力。《香港股票分析師協會副
主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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