【新冠肺炎】全國新增本土陽性跌至１７６０宗，北京增１０例確診

《經濟通通訊社１２專訊》內地昨日（１１日）新增本土確診及無症狀感染合計１７６０宗

，較上日稍見回落，但確診仍四散各地，其中北京增１０宗確診。國家衛健委公布，昨日全國報

告新增確診病例４１７例。其中，境外輸入病例４３例；本土病例３７４例（山西７８例，新疆

６２例，內蒙古４８例，廣東４３例，遼寧２５例，重慶１７例，湖南１４例，四川１４例，河

南１３例，北京１０例，陝西７例，黑龍江６例，寧夏６例，山東５例，西藏５例，上海４例，

雲南４例，浙江３例，福建３例，江蘇２例，海南２例，貴州２例，河北１例），含５１例由無

症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。新增疑似病例１例，為境外輸入病例（在上海）。

全國報告新增無症狀感染者１４７３例，其中境外輸入８７例，本土１３８６例（內蒙古

４６３例，新疆３７９例，山西５７例，雲南４８例，河南４５例，寧夏４１例，甘肅４０例，

上海３４例，四川３３例，陝西２８例，重慶２７例，安徽２６例，江蘇２３例，遼寧２２例，

西藏１９例，山東１７例，河北１５例，湖南１５例，黑龍江１３例，廣東１１例，吉林１０例

，湖北９例，天津４例，浙江４例，北京１例，廣西１例，貴州１例）。



＊深圳多個地鐵站暫停運營，鄭州否認全域靜默３天＊



深圳首現ＢＦ﹒７變異株，深圳地鐵發布運營公告稱，根據新冠疫情防控需要，自２０２２

年１０月１２日起，深圳地鐵９號線南油站、南山書城站及１１號線南山站暫停運營服務，具體

恢復時間待另行通知。

此外，網絡流傳一個消息稱，鄭州市疾控中心決定從１２日開始鄭州市全域實行３天靜默管

理，包括五市縣。惟據內媒昨晚（１１日）向鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部核實後確定，這是

個假消息，公安機關已立案查處。（ｗｌ）

