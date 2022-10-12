【新冠肺炎】台灣新增新冠本土病例再破５萬宗，增３７宗死亡

《經濟通通訊社１２日專訊》台灣疫情指揮中心公布，新增５２３３８宗本土病例，本月第
三度破５萬例，確診個案增中重症１０１宗，其中３７人死亡；另增６７宗境外輸入個案。
不過指揮中心發言人莊人祥表示，和上周三（５日）相比，新確診降低４﹒６％，個案數連
三天都比上周同期下降。（ｄｗ）
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