【新冠肺炎】台灣新增新冠本土病例再破５萬宗，增３７宗死亡

《經濟通通訊社１２日專訊》台灣疫情指揮中心公布，新增５２３３８宗本土病例，本月第

三度破５萬例，確診個案增中重症１０１宗，其中３７人死亡；另增６７宗境外輸入個案。

不過指揮中心發言人莊人祥表示，和上周三（５日）相比，新確診降低４﹒６％，個案數連

三天都比上周同期下降。（ｄｗ）

