【數字人幣】人行：數字人民幣試點累計交易額逾千億元

《經濟通通訊社１２日專訊》人行數字貨幣研究所發表文章，數字人民幣試點累計交易額過

千億元（人民幣．下同）。

文章稱，截至８月末，１５個省（市）的數字人民幣試點地區累計交易筆數３﹒６億筆、金

額１０００﹒４億元，支持數字人民幣的商戶門店數量超過５６０萬個；今年各試點地區政府圍

繞「促進消費」「抗擊疫情」「低碳出行」等主題累計開展近３０次數字人民幣消費紅包活動。

（ｄｗ）

