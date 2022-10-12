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12/10/2022 17:15

【數字人幣】人行：數字人民幣試點累計交易額逾千億元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人行數字貨幣研究所發表文章，數字人民幣試點累計交易額過
千億元（人民幣．下同）。
　　文章稱，截至８月末，１５個省（市）的數字人民幣試點地區累計交易筆數３﹒６億筆、金
額１０００﹒４億元，支持數字人民幣的商戶門店數量超過５６０萬個；今年各試點地區政府圍
繞「促進消費」「抗擊疫情」「低碳出行」等主題累計開展近３０次數字人民幣消費紅包活動。
（ｄｗ）

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