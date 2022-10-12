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12/10/2022 08:37

【新冠肺炎】官媒連續三天強調堅持動態清零，批「躺平」沒有出路

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中共「二十大」召開在即，官媒連續三天刊文強調，堅持動態
清零可持續且須堅持。《人民日報》今日在二版發表署名為「仲音」的評論文章稱，當前全球疫
情仍在高位流行，病毒仍在不斷變異，「躺平」不可取，「躺贏」不可能，堅持動態清零才能最
大程度地避免疫情失控造成巨大損失。
　　文章指出，一旦中國放鬆疫情防控，勢必會在短期內造成大量人群被感染，出現大量重症和
死亡病例，造成醫療資源擠兌，正因為堅持動態清零，中國才最大限度保護了人民生命安全和身
體健康。
　　文章稱，一些國家選擇「躺平」，採取「與病毒共存」政策，不是因為不想防控疫情，而是
無法防控也沒有能力防控，相比較而言，由於防控政策得當、措施有力，中國本土疫情狀況總體
上完全可以做到也能夠實現動態清零。
《人民日報》在１０日的首篇文章指出，中國當前疫情防控政策符合國情、符合科學，實踐深刻
啟示「躺平」沒有出路，堅持就是勝利。１１日的第二篇文章指當前全國疫情仍然呈現出「點多
、面廣」的特點，愈是這樣的時候，愈要深刻認識到「動態清零」可持續而且必須堅持，這是穩
定經濟和保護生命的關鍵。
　　中國堅持清零政策，令海外投資者裹足不前，周二（１１日）隔夜市場，在美國交易的中概
股連續第五個交易日走低，那斯達克金龍中國指數創下４月以來最長的連跌紀錄。金龍指數周二
下跌３﹒４％，盤中一度下挫５﹒４％，五個交易日累計重挫逾１５％，跌至３月１５日以來的
最低水平。（ｊｔ）

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