【數據解讀】富安達基金：居民信貸仍弱，本季或降準置換ＭＬＦ

《經濟通通訊社１２日專訊》人行昨晚（１１日）公布的９月金融數據亮眼，新增人民幣貸

款和新增社融均明顯高於市場預期，Ｍ２增速為１２﹒１％則符合預期。具體來看，９月份，人

民幣貸款增加２﹒４７萬億元（人民幣．下同），大超市場預期的１﹒８萬億元，同比多增

８１０８億元。當月，社會融資規模增量為３﹒５３萬億元，明顯高於預期的２﹒７２５萬億元

，比上年同期多６２４５億元。

富安達基金首席經濟學家鄭良海認為，９月信貸繼續發力，但居民戶仍弱，地產銷售弱和高

儲蓄依然是制約居民信貸擴張的因素。值得注意的是，當月企業票據融資減少８２７億，告別去

年下半年來銀行經常搶票衝貸的行為；社融維持擴張，實體信貸是主要支撐，非標融資也有一定

貢獻。

新增政策性金融工具完成投放＋商業銀行積極投放中長期貸款等結構性貨幣政策措施共同作

用下，寬信用效果有所顯現，Ｍ２和社融剪刀差收窄，但居民端和企業端分化較為明顯，預期不

穩、地產銷售不振和儲蓄傾向高拖累居民信用擴張。

展望四季度，新增的專項債額度將集中在１０月落地，預計寬信用有望持續。四季度ＭＬＦ

到期金額較大，人行有降準置換的可能。大方向上，寬信用政策將繼續發力，貨幣政策寬鬆邊際

趨弱但不會轉向，結構性政策發力為主。（ｗｌ）

