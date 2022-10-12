《廣匯論勢－鄭廣復》明年或見聯合干預，英鎊有望重上１﹒３０

《廣匯論勢》英國新首相卓慧思的大規模減稅措施，令市場憂慮英國債務因此而急增，導致

英國國債受壓，孳息率急升，３０年期長債孳息率在９月２８日曾急高見５﹒０９厘，創下

１９９８年８月以來最高，國債孳息急升將會推高借貸成本，令到已承受著高能源價格的企業及

家庭百上加斤，加速經濟放緩甚至陷入衰退。英倫銀行為此緊急推行買債措施，９月開始購買長

債以壓抑債息的升勢，但成效顯然短暫，３０年期債息在１０月３日回落至３﹒６厘後再度攀升

，現已重上４﹒８厘水平。

不過，英倫銀行（ＢＯＥ）行長貝利表示，央行將會如期在本周五（１４日）結束這次緊急

買債計劃，貝利在華盛頓舉行的國際金融協會（ＩＦＩ）年會上明確表示，今次緊急買債措施是

逼不得已的，因為央行官員難以找到比購買國債更適合針對性干預措施。



＊聲譽何價？責任為先！＊



有報道指，若然貝利堅持結束緊急買債措施，英國債息可能會再次急升，若然退縮（估計指

的是維持買債措施），就會損及其聲譽。不過，據英國《金融時報》引述三個消息來源指，雖說

本周五結束緊急購債計劃，但若市場出現動盪，英倫銀行亦將延遲結束相關計劃。我覺得很可笑

，作為一國央行的行長甚至是一國領袖，他要考慮的是以最低成本去達到目的，而非考慮不用

ｔｒａｄｅ ｏｆｆ。至於他人對其看法，什麼聲譽受損，我肯定他不在乎。

若說聲譽受損，美國聯儲局主席鮑威爾及財長耶倫，誤判通脹不會持久，豈非名譽掃地？疫

情爆發初期，全球主要央行大行量寬措施，將利率減至零甚至負值，是通脹急升的導火線，疫情

後期沒有迅速退市引爆通脹，俄羅斯入侵烏克蘭只是金融市場投機者順勢再推一把而已，這些都

只會成為人類金融歷史中輕輕劃過的一道疤痕，引用兩句歌詞：「歷史在重演這麼煩囂城中，沒

理由，相戀可以沒有暗湧」。我想講的是世事沒有完美，人類仍會在跌跌撞撞下前行。



＊財赤預算未必通過＊



有報道甚至認為，ＢＯＥ計劃如期在本周五結束緊急買債計劃導致美股大跌！這應該是大英

帝國的光榮嗎？縱使有，亦短暫。英國在２０１６年６月２３日舉行脫英公投，結果意外決定脫

離歐盟，不錯，在這個真正的意外結果之下，道指跌了……不過兩天，累計最多跌了９４８點，

濕碎啦！其後僅花了三天已收復了九成以上失地，７月８日更再創歷史新高至１８１６６點。

英國財政大臣關浩霆已決定撤回受到爭議的削減「富人稅」計劃，至於卓慧思的１５００億

英鎊赤字預算（沒有相應填補赤字計劃），以及後加在迷你預算中的４５０億英鎊減稅措施，我

認為英國國會是不會通過的，或許要求關浩霆削減赤字預算金額及提交填補開支計劃後，以及研

究其對金融市場有何影響才決定是否通過。



＊惠譽料鎊息明年次季達５厘＊



另一方面，投資者亦要留意，ＢＯＥ將於１１月３日召開貨幣政策會議，評級機構惠譽預期

ＢＯＥ將於今年１２月之前合共加息２厘，將指標利率上調至４﹒２５厘，並在２０２３年第二

季之前加息至５厘，之前預測分別加息至３厘及３﹒２５厘。因此，惠譽現時預期英國經濟衰退

將會加劇，明年將會收縮１％，跌幅大過９月份預測的０﹒２％，並估計今年今四季陷入經濟衰

退。不過，ＢＯＥ早已表明英國將會陷入經濟衰退，而持續大幅加息去壓通脹顯然是主要原因。

與美元的負息差是英鎊受壓的主要原因，其次是市場藉著新政府欲大減「富人稅」導致債務

急升，經濟衰退則是第三個理由。或許，蘇格蘭脫英公投是最後的黑天鵝。然而，投資者無須太

擔心，根據民調機構ＹｏｕＧｏｖ的調查，５４％受訪者認為蘇格蘭獨立後會更差，只有１１％

認為會更好；另外，被問到屆時英格蘭及威爾斯的財政狀況會否更好時，２６％認為沒有分別，

２４％認為會更好；此外，４４％認為英國不會支持蘇格蘭獨立，只有２９％認為會。不過，

２０％支持在蘇格蘭議會之外設立新英格蘭議會，１４％不支持。



＊公投難完蘇獨夢＊



上述四個問題中，「英國會否支持蘇格蘭獨立」及「蘇格蘭財政在獨立後會否更好」，而否

定的佔了大多數，故即使英國國會同意蘇格蘭舉行獨立公投，結果很大可能亦非蘇格蘭民族黨所

願。不過，在目前的政經狀況下，卓慧思是否有此膽量承受一個可能導致英國分裂的公投？

至於英鎊匯價，撇除槓桿式的投機買賣，我仍然認為英鎊兌美元處於１﹒１０以下（或兌９

港元以下），絕對是千載難逢的中長線買入機會，是時候採用別人恐懼我貪婪的相反理論了！各

位須知道，長期而言，匯率只會呈現大型上落市，太弱加劇英國通脹，在各國財長即將齊聚華盛

頓開會之際，歐洲央行政策制訂者Ｆｒａｎｃｏｉｓ Ｖｉｌｌｅｒｏｙ ｄｅ Ｇａｌｈａｕ

提出了一個敏感問題，表示七國集團的外匯干預可以很有效，前提是採取協調一致的做法。



＊圓匯可升返１２０水平＊



雖然Ｖｉｌｌｅｒｏｙ重申Ｇ７央行不以匯率為目標，但他表示這意味著就維持可預測性和

避免意外的意圖進行對話。如果存在市場誤解，匯率可能會「從根本上失調」，在這種情況下，

Ｇ７曾干預匯率，而其中幾次是有效的。但他強調，要想成功，干預必須基於對貨幣合理水平及

偏離程度的共識，而且干預措施必須協調，至少有所溝通。

由此可見，歐洲央行官員對於目前歐元兌美元處於１算以下感到擔憂，尤其視通脹為洪水猛

獸的德國，此外，英國及日本亦面對匯率處於數十年低位的情況，我估計，一旦聯儲局完成加息

周期，將不會反對採取聯合干預行動，以阻止美元匯價進一步升值。估歐元兌美元將可重返

１﹒２０以上，英鎊兌美元重上１﹒３０，而美元兌日圓將會跌返１２０水平，干預時間最快或

在明年下半年發生。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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