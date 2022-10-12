《Ａ股行情》科技股爆發救市，滬指收漲１﹒５％收復三千成交回升

《經濟通通訊社１２日專訊》９月新增社融信貸數據造好，惟Ａ股市場今早仍跌，滬綜指曾

跌超１％，低見２９４０﹒４９點再刷新半年新低，但到了午後，科技股突然急升帶動反攻，電

腦設備板塊平均漲逾半成，機械、軟件、半導體板塊集體升，加上保險股穩盤，滬綜指不但跌幅

全銷，還反升１﹒５３％收市，報３０２５﹒５１點，收復並企穩三千點關口。科技股爆發，深

成指倒升２﹒４６％，創業板指更飆３﹒６％，是四個月來最大單日升幅。

交投方面，全日資金循陸股通淨流出近５９億元（人民幣．下同），兩市成交７１０２億元

，按日大漲２６％，為近一個月高位，但相較於以前仍處於較低水平。

權威官媒《人民日報》在中共二十大召開前連續第三日發文護航堅持動態清零政策，最新文

章提及全球疫情規模，稱「躺平」抗疫沒有出路，消極防疫後果嚴重，只有堅持動態清零才能最

大程度地避免疫情失控造成巨大損失。



＊又炒國產替代，半導體午後離奇飆＊



美國商務部上周五（７日）公布最嚴對華晶片產業制裁，禁令立竿見影。據報美國半導體設

備製造商科磊（ＫＬＡ）停止向所有中國晶圓廠進行銷售及其他服務，英特爾和ＳＫ海力士旗下

的中國晶片廠房亦受波及；禁令亦限制美籍人士在中國晶片產業工作，傳業界已出現「海歸辭職

潮」，有外媒引述業界人士指，失去美籍人才的衝擊比晶片設備斷貨更大。

半導體板塊假期後兩連崩，今日則在多個壞消息夾擊下炒起國產替代概念，收復失地，龍芯

中科（滬：６８８０４７）飆１６﹒８％，峰?科技（滬：６８８２７９）升１４﹒３％，聖邦

股份（深：３００６６１）漲１１﹒８％，宏微科技（滬：６８８７１１）升１１﹒１％，芯源

微（滬：６８８０３７）升１０﹒９％，明微電子（滬：６８８６９９）升１０﹒６％。

科技股大漲，信息安全概念領升，其中信安世紀（滬：６８８２０１）飆１６﹒５％，國盾

量子（滬：６８８０２７）升１５﹒１％，東方通（深：３００３７９）漲１２﹒６％，青雲科

技（滬：６８８３１６）升１２﹒１％，中國長城（深：００００６６）、證通電子

（深：００２１９７）、神州數碼（深：００００３４）、南威軟件（滬：６０３６３６）、中

國軟件（滬：６００５３６）漲停。



＊白酒股堅持飄綠，銀行股隨市走＊



資金流出Ａ股，白酒股早盤暴跌，午後繼續飄綠，山西汾酒（滬：６００８０９）跌

１﹒６％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌１﹒５％，五糧液（深：０００８５８）跌

１﹒３％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒１％。

人行罕見於晚上時間公布新增社融信貸數據，９月的金融數據顯示信貸需求回升。９月份人

民幣貸款增加２﹒４７萬億元，遠勝市場預期的１﹒８萬億元，同比亦多增８１０８億元；至於

９月份社會融資規模增量為３﹒５３萬億元，同樣明顯高於預期的２﹒７２５萬億元，比上年同

期多６２４５億元。四大行隨市走，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒７％，建設銀行

（滬：６０１９３９）揚０﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒３％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌０﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７８４﹒３１ ＋１﹒５２

上證綜合指數 ３０２５﹒５１ ＋１﹒５３ ３０６８﹒７１

深證綜合指數 １９２９﹒５３ ＋２﹒５３ ４０３３﹒４６

上證Ｂ股指數 ２９２﹒４０ ＋２﹒３４ ２﹒０５

深證Ｂ股指數 １１３１﹒７８ ＋１﹒１４ ０﹒９２

上證１８０指數 ８０１７﹒２２ ＋１﹒０４

上證３８０指數 ５５８５﹒７１ ＋２﹒２５

深證成份指數 １０８３８﹒４８ ＋２﹒４６

中小創新指數 ２１９１﹒２５ ＋３﹒０４

深圳創業板指數 ２３４３﹒３０ ＋３﹒６０

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