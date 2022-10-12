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12/10/2022 10:46

《股林淘金－林家亨》市場聚焦ＣＰＩ，比亞迪盈利倍升

　　《股林淘金》現時投資市場聚焦於星期四（１３日）公布的美國ＣＰＩ消費物價指數，暫時
市場預期的是８﹒１％，比上一個月下降０﹒２％。但假若最終的公布是８﹒２％或以上，美股
及港股便會再跌。若公布的是８％或以下，美股及港股便有條件反彈了。因應著過去兩個月美匯
指數大幅上升，進口貨價值相對疲弱，筆者估計ＣＰＩ數據應該低於８﹒１％之下才合埋。假若
數據如筆者所料，港股便有機會作出反彈了。
　　上年２０２１年因電池原材料價格上漲，比亞迪的單車利潤只有不足３０００元人民幣，今
年電池原材料價格穩定，及比亞迪汽車已經加了兩次價格，但卻未影響銷情，銷量反而升了一倍
多，以９月份的銷售量超過２０萬輛計算，比亞迪現平均單車的利潤已經提升到接近８－
９０００元人民幣，所以筆者估計２０２２年比亞迪的全年利潤能升破１００億元並不出奇。當
然我們還要考慮在第四季中國其他汽車競爭者會否大幅削價促銷。２０２２年年中之時中國本土
的汽車價格其實一直是減價促銷，　但我估計以往屬於名牌的大眾汽車和日系汽車，今次也有機
會減價促銷。
　　很多投資者並不知道，德國汽車製造商及日本汽車製造商在中國銷售的汽車，比他們在自己
國家本土還要多很多。例如德國大眾汽車在２０２１年在中國的生產和銷售量皆超過３００萬部
，但大眾汽車在自己德國的銷售量只有４８９９６２輛。這種情況以往一直持續十多年，今時今
日的比亞迪新能源汽車銷量成為中國市場和世界市場的王者，令到很多中國人對自己的汽車製造
技術引以為傲，所以也加入了購買新能源汽車的潮流，在未來新能源汽車數量逐漸超過燃油汽車
之後（估計在２０２８年至２０３０年實現），比亞迪也有機會超越美國的福特汽車、日本的本
田和日產汽車、德國的ＢＭＷ、Ｂｅｎｚ汽車，步入世界銷售汽車數量的前３名位置。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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