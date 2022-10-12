【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１８８點子，報７﹒１６００

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１１０３，

較上個交易日跌２８點子，錄兩連貶，創９月２８日以來兩周新低，上個交易日報７﹒１０７５

。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１８８點子，報７﹒１６００，上個交易日即

期匯率收盤報７﹒１７８８。交易員稱，中間價僅小幅調整，人民幣匯率的波動下限在７﹒２５

附近，估計中共二十大之前匯率極限空間已被鎖定。

瑞穗銀行認為，１０月１６日中共二十大開幕前７﹒２５將在本周成為人民幣的強勁支撐。

亞洲首席外匯策略師張建泰亦表示，鑒於人民幣中間價凍結在７﹒１０附近，根據２％的日交易

區間規則，人行可能已經在７﹒２５附近為人民幣劃了紅線。

離岸人民幣的紀錄低點是９月２８日觸及的７﹒２６７４。在岸人民幣的年內低點是

７﹒２５２１，也在９月２８日觸及，這還是２００８年以來的最低點。

人行貨幣政策司發布「深入推進匯率市場化改革」文章，表示將綜合施策，穩定預期，堅決

抑制匯率大起大落，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。（ｊｔ）

