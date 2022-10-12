【人行操作】人行續２０億逆回購利率持平，收水６５０億元

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行繼續收水。人行今日再進行２０億元（人民幣．下同
）７天期逆回購操作，中標利率持平２％，今日有６７０億元逆回購到期，即淨回籠６５０億元
。國慶假後五日人行已共收水８０８０億元。（ｃｔ）
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