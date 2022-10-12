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12/10/2022 14:41

【外儲下降】外匯局披露逃匯案例，個人海外違規碌卡百萬加元遭罰

　　《經濟通通訊社１２日專訊》隨著美元愈發強勢，人民幣貶值引發中國外匯儲備急降至近五
年半低位。國家外匯管理局在通報外匯違規案例後不到兩周，昨日（１１日）再通報１０起企業
、個人逃匯案件，涉案金額最高近２８００萬美元。根據內地傳媒統計，這是外匯局自２０１９
年５月後首次通報逃匯案例。
　　八宗企業逃匯案件中，有七家企業因虛構經常項目外匯收支而遭受處罰，另外一家則通過「
分拆購付匯」轉移外匯。其中涉案金額最大的企業為徐州鴻點電子科技有限公司，該公司被發現
在２０１９年９月至翌年１月，虛構貿易背景對外付匯２７３４﹒９萬美元，最終被處罰款
９６０﹒２萬元人民幣，目前該公司已處於吊銷狀態。
　　外匯局另外還通報了兩起個人逃匯案：遼寧籍李某於２０２０年３月至６月間，利用１０２
名個人名義分拆購匯匯往境外帳戶，非法轉移資金合計６７５﹒３６萬加元（折合約
３５０７﹒３６萬元人民幣），後被處罰款１７２﹒７８萬元人民幣；黑龍江籍李某於２０１９
年１１月至翌年２月間在境外違規刷卡交易１８８筆，金額合計１２２﹒２萬加元（折合約
６３４﹒６２萬元人民幣），後被處以罰款３２﹒５６萬元人民幣。（ｅｙ）

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