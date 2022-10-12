【數據解讀】ＩＮＧ：９月政府債淨發行急升，助推動住宅項目完工

《經濟通通訊社１２日專訊》ＩＮＧ銀行大中華經濟師彭藹嬈（Ｉｒｉｓ Ｐａｎｇ）發表

最新報告表示，內地新增貸款和政府發債在９月均錄得大幅增長，奠定了２０２２年餘下數月的

趨勢。她認為，雖然經濟活動在稍微放寬的新冠疫情措施下略有回升，但貸款需求應已減弱。人

行並沒有提供有關貸款去向的詳情。

值得一提的是，社會融資總量中政府債券淨發行量急速上升，這將有助有資金壓力的地方政

府推動完成未完工的住宅項目，實現今年基礎設施投資的目標。ＩＮＧ亦相信，一部分資金將繼

續用於進行新冠病毒測試。如果今年政府發債所獲的資金在年內全部用完，將以政府支出形式支

持ＧＤＰ增長。這也意味財政赤字佔ＧＤＰ的百分比應在９月份急劇上升至超過５﹒３％。該機

構預計，財政赤字佔ＧＤＰ的百分比到今年年底有機會升至６－７％。

ＩＮＧ又預計，今年餘下時間，新增貸款和政府發債增長的趨勢將會繼續。在持續的疫情防

控措施、房地產危機及外需減弱影響下，內地經濟依然疲弱。政府應繼續增加開支，以提供足夠

的就業穩定性以確保經濟軟著陸。（ｗｌ）

