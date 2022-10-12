【大國博弈】官媒引述朔爾茨稱反對與中國脫勾，外交部：積極評價



《經濟通通訊社１２日專訊》德國總理朔爾茨近期多次被傳計劃１１月出訪中國，與中方討

論商業利益、人權等問題，惟該消息從未獲中國官方證實。不過，《央視新聞》今早報道稱，朔

爾茨在一場活動中表示，德國堅定支持全球化，反對與中國脫勾。報道引述朔爾茨認為，德國與

歐盟必須建立更廣泛、更穩健的貿易關係，非但不能與個別國家脫勾，而且「必須與包括中國在

內的許多國家，與亞洲、非洲和拉丁美洲的新興國家開展貿易」。

對於上述言論，中國外交部發言人毛寧今天回應表示，中方積極評價歐方有關表態，中國也

支持全球化，反對脫勾。在當前世界經濟形勢低迷的背景下，堅持開放合作，增強經貿聯繫，不

僅有利於中歐雙方，也有利於世界經濟復蘇。中歐合作植根於堅實的民意基礎、廣泛的共同利益

、相似的戰略訴求，有著強大的韌性和潛力。中方願同歐方共同推動雙方各領域合作取得更大發

展，為雙方人民帶來更多福祉。





毛寧指出，中國和歐盟互為重要的經貿合作夥伴，雙方合作互利共贏。去年中歐貿易額首次

突破８０００億美元，雙向投資規模累計超過了２７００億美元。今年１至８月，中歐貿易總額

為５７５２﹒２億美元，同比增長８﹒８％。歐盟對華投資７４﹒５億美元，同比增長了

１２１﹒５％。中歐之間的經貿投資合作為雙方的發展提供了積極助力。

根據外電早前報道，朔爾茨將於１１月３日至４日訪問中國，將利用與北京會談的機會來獲

得對中國在（烏克蘭）衝突中雙重角色的解釋。報道還稱，朔爾茨甚至計劃了獨立的亞洲出訪，

暫定於１１月１２日至１４日訪問新加坡和越南，將有「大型商務代表團」隨行。之後，前往印

尼參加Ｇ２０領導人峰會。（ｗｌ）

