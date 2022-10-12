【聚焦數據】內地９月新增人民幣貸款２﹒４７萬億元，大超預期

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，９月份，人民幣貸款增加２﹒４７萬億元（人

民幣．下同），大超市場預期的１﹒８萬億元，同比多增８１０８億元。作為住房抵押貸款參考

指標，住戶中長期貸款新增３４３０億元，高於前月的２６６０億元。企業中長期貸款新增

１﹒３５萬億元，創三個月來最大規模。

９月末，人民幣貸款餘額２１０﹒７６萬億元，同比增長１１﹒２％，高於市場預期的

１０﹒９％，增速比上月末高０﹒３個百分點，比上年同期低０﹒７個百分點。



＊前三季人民幣貸款增加１８﹒０８萬億元＊



前三季度人民幣貸款增加１８﹒０８萬億元，同比多增１﹒３６萬億元。

分部門看，住戶貸款增加３﹒４１萬億元，其中，短期貸款增加１﹒０９萬億元，中長期貸

款增加２﹒３２萬億元；企（事）業單位貸款增加１４﹒４８萬億元，其中，短期貸款增加

３﹒２８萬億元，中長期貸款增加８﹒６５萬億元，票據融資增加２﹒５萬億元；非銀行業金融

機構貸款增加２２４億元。



＊前三季外幣存款減少１１２１億美元＊



９月末，本外幣存款餘額２６１﹒２９萬億元，同比增長１０﹒９％。月末人民幣存款餘額

２５５﹒０１萬億元，同比增長１１﹒３％，增速與上月末持平，比上年同期高２﹒７個百分點

。

前三季度人民幣存款增加２２﹒７７萬億元，同比多增６﹒１６萬億元。其中，住戶存款增

加１３﹒２１萬億元，非金融企業存款增加５﹒９８萬億元，財政性存款增加２５５２億元，非

銀行業金融機構存款增加１﹒０４萬億元。９月份，人民幣存款增加２﹒６３萬億元，同比多增

３０３０億元。

９月末，外幣存款餘額８８４９億美元，同比下降１０﹒９％。前三季度外幣存款減少

１１２１億美元，同比多減２１５５億美元。９月份，外幣存款減少２６３億美元，同比多減

１９３億美元。（ｃｔ）

