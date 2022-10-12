【聚焦數據】內地９月新增人民幣貸款２﹒４７萬億元，大超預期

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，９月份，人民幣貸款增加２﹒４７萬億元（人
民幣．下同），大超市場預期的１﹒８萬億元，同比多增８１０８億元。作為住房抵押貸款參考
指標，住戶中長期貸款新增３４３０億元，高於前月的２６６０億元。企業中長期貸款新增
１﹒３５萬億元，創三個月來最大規模。
９月末，人民幣貸款餘額２１０﹒７６萬億元，同比增長１１﹒２％，高於市場預期的
１０﹒９％，增速比上月末高０﹒３個百分點，比上年同期低０﹒７個百分點。
＊前三季人民幣貸款增加１８﹒０８萬億元＊
前三季度人民幣貸款增加１８﹒０８萬億元，同比多增１﹒３６萬億元。
分部門看，住戶貸款增加３﹒４１萬億元，其中，短期貸款增加１﹒０９萬億元，中長期貸
款增加２﹒３２萬億元；企（事）業單位貸款增加１４﹒４８萬億元，其中，短期貸款增加
３﹒２８萬億元，中長期貸款增加８﹒６５萬億元，票據融資增加２﹒５萬億元；非銀行業金融
機構貸款增加２２４億元。
＊前三季外幣存款減少１１２１億美元＊
９月末，本外幣存款餘額２６１﹒２９萬億元，同比增長１０﹒９％。月末人民幣存款餘額
２５５﹒０１萬億元，同比增長１１﹒３％，增速與上月末持平，比上年同期高２﹒７個百分點
。
前三季度人民幣存款增加２２﹒７７萬億元，同比多增６﹒１６萬億元。其中，住戶存款增
加１３﹒２１萬億元，非金融企業存款增加５﹒９８萬億元，財政性存款增加２５５２億元，非
銀行業金融機構存款增加１﹒０４萬億元。９月份，人民幣存款增加２﹒６３萬億元，同比多增
３０３０億元。
９月末，外幣存款餘額８８４９億美元，同比下降１０﹒９％。前三季度外幣存款減少
１１２１億美元，同比多減２１５５億美元。９月份，外幣存款減少２６３億美元，同比多減
１９３億美元。（ｃｔ）
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