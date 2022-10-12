【ＦＯＣＵＳ】信貸社融大吹暖風，樓市需求端仍疲弱

【ＦＯＣＵＳ】Ａ股三千點攻防戰再起之際，人民銀行周二（１１日）晚「有記錄以來最夜

」揭盅金融統計數據，９月新增信貸及社融雙雙大吹暖風。信貸投放加速，頭號功臣當屬錄年內

第三高的企業中長期貸款，顯示當局自６月以來密密出招「寬信用」效果漸顯，但如何激活居民

部門貸款信心，仍挑戰未減。



＊企業中長期貸款直指基建投資發力＊



央媽昨晚８時半發布首三季金融統計數據、社融增量統計數據，大大遲過通常的下午時

分，被指是有記錄以來最晚的一次，情況「罕見」。

不過，數據驚喜多過驚嚇，９月份，新增人民幣貸款２﹒４７萬億元（預期：１﹒８萬億元

），較４月（６４５４億元）的近四年新低飆近三倍，按年多增８１０８億元；社會融資規模增

量３﹒５３萬億元（預期：２﹒７２５萬億元），亦較７月（７５６１億元）的近六年新低飆近

四倍，按年多增６２４５億元。

誰在發力貸款？看看分項，當月新增企業中長期貸款、委托貸款分別錄１﹒３５萬億元、

１５０７億元，前者顯示企業願意加碼中長期投資，料多涉及基建、製造業，後者傳統上亦主要

投向基建、房地產。所謂「有錢好辦事」，統計局數據佐證，首８月基礎設施投資按年增

８﹒３％，為連續第四個月加快；單看８月，更按年增１４﹒２％。坊間預計，在重大項目帶動

下，四季度整體增速或突破１０％。



＊ＰＳＬ重現江湖，地產融資傳口頭指導＊



再看社融，除了新增貸款的貢獻，當月政府債券淨融資新增５５５７億元，令首三季總共達

５﹒９１萬億元，按年多１﹒５萬億元，顯示當局自６月以來密密出招「寬信用」效果漸顯。

繼８千億元政策性銀行新增信貸額度、６０００億元可做資本金的政策性金融工具、２千億

元設備更新再貸款、２千億元保交樓專項借款、５千億元存量專項債限額發行等放水後，最新值

得關注的是，央媽２０１４年為支持「棚戶區改造」設立的抵押補充貸款（ＰＳＬ）工具，時隔

逾兩年半重現江湖，９月淨增１０８２億元，錄２０１８年以來的最高。

然而，從反映置業按揭需求的居民中長期貸款看，９月僅新增３４５６億元，按年少增

１２１１億元，反映家庭信心持續疲軟。易居研究院最新數據顯示，５０個大中城市中，除北京

、上海、成都合肥住宅價格止跌外，其餘４６城仍在跌跌不休中。

最新消息指，多間國有大行接獲口頭通知，第四季至少需增加千億元房地產融資（按揭

貸、開發貸、買債等），下一步會否繼續下調房貸利率以及推動個貸還款寬限，可謂一切都有可

能。

