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12/10/2022 16:28

【大國博弈】外交部：抱守中國威脅舊思維只會害人害己

　　《經濟通通訊社１２日專訊》英國電子情報機構負責人稱，中國政府在國際上和國內利用科
技施加嚴格控制的做法，威脅到未來的全球安全和自由。
　　在北京，外交部發言人毛寧指這些說法純屬無中生有，以己度人，充分暴露出了他們的冷戰
思維和意識形態偏見。毛寧稱，中國一貫奉行獨立自主的和平外交政策，中國發展給世界各國帶
來的是機遇，絕非威脅和挑戰，希望英國新政府能夠客觀理性地看待中國和中英關係，抱守中國
威脅的舊思維，只會害人害己，沒有出路。
　　毛寧強調，中國發展的目標是為了讓中國人民過上更加美好的生活，中國的發展將為世界的
和平穩定貢獻正能量，中方發展不針對誰，更不會威脅誰，動?拿中國說事，挑動對立對抗，解
決不了英國自己的問題。
　　英國政府通訊總部主任弗萊明在倫敦一個智庫發表講話，警告中國日益增長的技術主導地位
，是一個越來越緊迫的問題，西方國家必須採取行動，捍衛自己的價值觀和影響力。他又指責中
國試圖改寫國際安全規則，利用經濟和科技影響力，在國內壓制，並在國外施加控制，希望透過
塑造世界技術生態系統來獲取戰略優勢。（ｃａ）

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