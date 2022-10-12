【大國博弈】外交部：抱守中國威脅舊思維只會害人害己

《經濟通通訊社１２日專訊》英國電子情報機構負責人稱，中國政府在國際上和國內利用科

技施加嚴格控制的做法，威脅到未來的全球安全和自由。

在北京，外交部發言人毛寧指這些說法純屬無中生有，以己度人，充分暴露出了他們的冷戰

思維和意識形態偏見。毛寧稱，中國一貫奉行獨立自主的和平外交政策，中國發展給世界各國帶

來的是機遇，絕非威脅和挑戰，希望英國新政府能夠客觀理性地看待中國和中英關係，抱守中國

威脅的舊思維，只會害人害己，沒有出路。

毛寧強調，中國發展的目標是為了讓中國人民過上更加美好的生活，中國的發展將為世界的

和平穩定貢獻正能量，中方發展不針對誰，更不會威脅誰，動?拿中國說事，挑動對立對抗，解

決不了英國自己的問題。

英國政府通訊總部主任弗萊明在倫敦一個智庫發表講話，警告中國日益增長的技術主導地位

，是一個越來越緊迫的問題，西方國家必須採取行動，捍衛自己的價值觀和影響力。他又指責中

國試圖改寫國際安全規則，利用經濟和科技影響力，在國內壓制，並在國外施加控制，希望透過

塑造世界技術生態系統來獲取戰略優勢。（ｃａ）

