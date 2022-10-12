《投資智慧－鄧聲興》如何解決香港人才流失問題？

《投資智慧》房屋短缺、「貴、細、擠」一直是香港民生的頭號難題，香港土地及房屋供不

應求問題存在已久。香港目前只有２０％的陸地為規劃完善的市區，城市化程度遠低於深圳的

４７％和新加坡的７３％。土地供應不足絕非陳腔濫調，土地是香港未來發展多元產業的基石。



在當下後疫情時代，世界各國為了恢復經濟的發展提前作好人才儲備的準備，將「人才爭奪

戰」推入高潮。新加坡、加拿大、澳洲等國紛紛調整入境簽證政策或者推出新的移民政策，以吸

引各類人才的入境；美國國內對放寬人才簽證政策的呼聲不斷升高……行政長官李家超下周三

（１９日）將發表上任後首份施政報告，他日前表示會考慮將「土地及房屋供應統籌組」和「公

營房屋項目行動工作組」報告的建議，納入施政報告。全港關注劏房平台建議，本港１０年內將

全港劏房減一半，預計需要１萬個安置單位。經民聯亦提出，要造地及突破發展禁區，包括開發

郊野公園邊陲地帶、發展濕地緩衝區及積極改劃綠化地帶。若港政府能在最大程度上出力解決房

屋供應問題，相信能很好的解決本港人才流失問題。



除「人才流失」問題之外，「人才引入」也是十分重要。作為國際金融中心及國際大都市，

本港樓市一向極具投資保值的價值，深受環球及內地人士的追捧。近年面對移民潮及加息潮的影

響，政府理應大幅放寬投資政策，以吸引環球人才及資金來港投資。在日前縮短免檢疫通關限制

的情況下，若能考慮免除內地購房者印花稅，定將很好的刺激物業成交量進一步回升，刺激本港

物業市場發展。中長期來看，政府應重新審視相關稅務情況，以吸引更多國內外的資金、人才來

港置業就業。



香港的競爭力優勢仍是不容小覷。因香港既有「一國兩制」的靈活性，又有國際化的廣闊性

。若香港能保持這兩方面的優勢，積極融入國家發展大局、融入大灣區發展，其獨特性就能進一

步推動及維持香港國際金融中心的地位。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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