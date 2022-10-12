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12/10/2022 10:04

【新冠疫苗】法庭將討論局長廢除免針紙權力，林志釉收市民求助

　　《經濟通通訊社１２日專訊》７名西醫涉嫌濫發俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免
證明書」，約２萬張涉案「免針紙」原定今日起失效，但市民郭卓堅入稟挑戰當局決定。高等法
院法官高浩文昨天（１１日）發出臨時禁制令，暫緩執行當局決定，涉案「免針紙」繼續生效直
到本案判決為止。法官初步認為，相關規例中均無賦予醫務衞生局局長權力去廢除免針紙，將司
法覆核正審排期至下周四進行。
　　法官傍晚公布判詞表示，無論追求的目的如何高尚，都會有正道或歧途，於法律而言就是合
法和違法，本案焦點正在於醫務衞生局局長行事有否合法運用權力。法官指出，自上月２７日政
府首次發出新聞稿，明言免針紙將會廢除或失效，直到本周一（１０日）刊憲前，當局均從未解
釋做出決定的權力根據。
　
＊市民反映難以取得免針紙＊
　
　　身兼律師及香港病人政策連線主席林志釉在《香港電台》節目上表示，對法庭昨日頒布判詞
內容感到意外，因為法官在關鍵之處作出不少分析，似乎法官有答案和看法，傾向認為醫務衞生
局局長並無權力作出廢除「免針紙」安排。林志釉相信屆時將集中討論在相關條例中，局長有無
權力頒布廢除「免針紙」。
　　林志釉說，收到有市民求助，反映以往在公立醫院能夠取得「免針紙」，但現時醫生表明一
定不會再發出「免針紙」，否則上司會很不滿意。他說，如果公立醫院和診所都不願意發出「免
針紙」，他對政府表示提出有為受影響人士安排的措施是抱有疑問。而政府周一才就「免針紙」
原定在今日失效刊憲，質疑未免是倉卒的行動。（ｃｌ）

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