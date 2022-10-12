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12/10/2022 12:49

【新冠肺炎】蕭傑恒料今冬將現新變種病毒，確診數字勢升

　　《經濟通通訊社１２日專訊》本港早前發現一宗「ＸＢＢ﹒１亞系」新冠變種病毒個案，涉
及一名５０歲女子，９月２５日從美國抵港。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，今個
冬季是全球復常後首個冬天，預料將再出現新變種病毒，確診個案亦可能增多，隨著本港放寬至
入境檢疫「０＋３」，相信很多港人會在聖誕假期外遊，或會將外地流行的變種病毒帶回本港。
　
＊無論病毒株如何演變，估計殺傷力也不高＊
　
　　蕭傑恒在電台節目上表示，本港現時有９０％個案屬於ＢＡ﹒５，但當中涉及４至５種亞型
病毒株，意味以往曾經最少４至５次有新變種病毒流入社區，但重症比例未見趨升，病毒每次變
種，會變得更能適應人體，估計無論Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒株如何演變，殺傷力也不會太高，患者
的臨床反應大致一樣，不應單靠新變種病毒的數目及確診數字以衝量疫情。
　
＊ＸＢＢ﹒１會否成香港主流難料＊
　
　　蕭傑恒指，現時ＸＢＢ﹒１變種病毒佔全球個案約１％，目前難以判斷會否成為本港的主流
病毒株，ＸＢＢ﹒１最先在新加坡發現，隨後在尼泊爾及孟加拉等地方發現較多個案。他指，雖
然有研究指出ＸＢＢ﹒１的免疫逃逸能力是變種病毒中最強，但指不少免疫逃逸能力測試亦是體
外實驗，未必反映接種疫苗後的實際情況。（ｃｌ）

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