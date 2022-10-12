【新冠疫苗】港府今日起陸續增設９個疫苗接種點

《經濟通通訊社１２日專訊》政府今日公布本月會在交通方便或人流暢旺的地點，陸續增設

９個新冠疫苗接種點，並待各新接種點投入服務後，於本月底關閉５間社區疫苗接種中心和１間

短期社區疫苗接種中心。

新設７個接種站由１０月１８日起開放，為年齡６個月或以上的人士提供科興疫苗，並為

１２歲或以上人士提供復必泰疫苗接種服務。市民可由１０月１３日上午９時起透過２０１９冠

狀病毒病疫苗接種計劃預約系統，預約免費接種服務。該７個「私家診所新冠疫苗接種站」分別

是：旺角好望角大廈百本專業護理服務、旺角Ｔ﹒Ｏ﹒Ｐ商場莊柏醫療中心、紅磡湖光街梁樹標

醫生診所、將軍澳新都城中心緻仁醫療、上水廣場莊柏醫療中心、荃灣荃新天地柏峰醫務中心及

東涌東堤灣畔的卓健醫療。



＊黃大仙廟宇廣場接種站今起投入服務＊



另外增加兩個「社區疫苗接種站」，包括黃大仙廟宇廣場社區疫苗接種站今日起為市民服務

，而渣華道遊樂場社區疫苗接種站則會於１０月３１日起設立。兩個接種站每日上午９時至下午

６時開放，提供科興（六個月或以上人士）和復必泰（１２歲或以上人士）兩款疫苗的接種服務

。

觀塘創紀之城５期社區疫苗接種中心和「荔枝角公園社區疫苗接種站」會由１０月３１日起

提升服務，由以往只提供科興疫苗接種服務，增加至提供科興（六個月或以上人士）和復必泰疫

苗（１２歲或以上人士）接種服務。這兩個接種點的復必泰疫苗接種服務，網上預約由１０月

２５日上午９時開始。



＊每日疫苗接種量可達６﹒３萬劑＊



不過，設於界限街體育館、荔枝角公園體育館、曉光街體育館、渣華道體育館和西灣河體育

館的社區疫苗接種中心及上水廣場（１７樓）短期社區疫苗接種中心，將提供服務至１０月３１

日中午１２時，其後會關閉。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府正採取更靈活及更具成本效益的策略，與私營醫療機

構合作和善用不同場地，擴大服務網絡，「私家診所新冠疫苗接種站」的數目將增至２６個。計

及上述各項安排，每日可提供的疫苗接種量約６﹒３萬劑，遠較現時接種需求高。（ｃｌ）

